В воскресенье, 13 августа, «Минай» и «Днепр-1» встретятся в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области). Начало запланировано на 13:00.

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«Минай» начал новый сезон УПЛ с двух крупных поражений. В первом туре подопечные Владимира Шарана в гостях проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:4. Затем в родных стенах неожиданно разгромно уступили дебютанту высшего дивизиона черкасскому ЛНЗ – 0:3.

«Днепр-1» в чемпионате сыграл пока только один матч, в котором победил житомирское «Полесье» со счетом 2:1. Зато три поединка подопечные Александра Кучера провели в еврокубках. К сожеланию, днепряне не смогли порадовать украинских болельщиков, вылетев из Лиги чемпионов и уступив с крупным счетом в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Минай» и «Днепр-1» встречались друг с другом 5 раз. На счету днепровского клуба 4 победы, закарпатский клуб выиграл один матч. Разница мячей – 13:4 в пользу «Днепра-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.