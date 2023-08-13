Александр КУЧЕР: «1:1, пожалуй, закономерный результат»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер на послематчевой пресс-конференции прокомментировал итоги матча против «Миная» (1:1).

«Мы понимали, что будем играть против соперника, который будет хорошо защищаться, закрываться и использовать контратаки и стандарты. Так оно и вышло. В первом тайме у нас были моменты, и если бы тогда забили, может, дальше и было бы легче. Во втором тайме сразу было удаление и ребята остались вдесятером, но хочу отдать им должное – они неплохо играли и старались забить гол. Хотели сегодня победить, и это было видно, но фарт был не на нашей стороне. Мы могли снова и первыми забить, но свой гол на контратаке забил «Минай». Хорошо, что в этой ситуации ребята не опустили руки, сравняли счет, а затем могли забить еще в концовке встречи. 1:1, по-видимому, закономерный результат.

Насколько трудно восстанавливаться с учетом графика и трансфера Довбика? Конечно, все это тяжело, ведь у нас долгие переезды. Сейчас мы возвращались и 16 часов ехали на автобусе после матча. Конечно, ребятам тяжело, но будем восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Это футбол и такие наши реалии сейчас», – сказал Кучер.