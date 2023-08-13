Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «1:1, пожалуй, закономерный результат»
Чемпионат Украины
Минай
13.08.2023 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 17:36 | Обновлено 13 августа 2023, 17:37
657
1

Александр КУЧЕР: «1:1, пожалуй, закономерный результат»

Тренер «Днепра-1» – об игре его команды в 3 туре

13 августа 2023, 17:36 | Обновлено 13 августа 2023, 17:37
657
1
Александр КУЧЕР: «1:1, пожалуй, закономерный результат»
СК Днепр-1

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер на послематчевой пресс-конференции прокомментировал итоги матча против «Миная» (1:1).

«Мы понимали, что будем играть против соперника, который будет хорошо защищаться, закрываться и использовать контратаки и стандарты. Так оно и вышло. В первом тайме у нас были моменты, и если бы тогда забили, может, дальше и было бы легче. Во втором тайме сразу было удаление и ребята остались вдесятером, но хочу отдать им должное – они неплохо играли и старались забить гол. Хотели сегодня победить, и это было видно, но фарт был не на нашей стороне. Мы могли снова и первыми забить, но свой гол на контратаке забил «Минай». Хорошо, что в этой ситуации ребята не опустили руки, сравняли счет, а затем могли забить еще в концовке встречи. 1:1, по-видимому, закономерный результат.

Насколько трудно восстанавливаться с учетом графика и трансфера Довбика? Конечно, все это тяжело, ведь у нас долгие переезды. Сейчас мы возвращались и 16 часов ехали на автобусе после матча. Конечно, ребятам тяжело, но будем восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Это футбол и такие наши реалии сейчас», – сказал Кучер.

По теме:
Владимир ШАРАН: «Пора очки забирать и у лидеров чемпионата»
ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Кораблин – игрок Миная
Матч Кривбасс – ЛНЗ начался позже из-за воздушной тревоги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 пресс-конференция Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»
Футбол | 13 августа 2023, 15:28 11
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин молодец. Спокойный и сосредоточенный»

Тренер «Реала» – об игре украинского голкипера

Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Бокс | 13 августа 2023, 01:50 12
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде

В Лондоне на O2 Арене состоялся интересный вечер бокса

Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Футбол | 13.08.2023, 09:02
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Футбол | 12.08.2023, 20:00
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
Футбол | 13.08.2023, 16:32
Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мирко Градович
Краще подай у відставку і не будеш мучитися в автобусі по 16 годин..... 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 3
Бокс
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
13.08.2023, 09:01 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 86
Футбол
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
11.08.2023, 19:49 21
Футбол
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
11.08.2023, 22:04 15
Футбол
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем