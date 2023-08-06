Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Главные новости на Sport.ua за 5 августа
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 августа.
1. Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом. Пойдет по пути Трубина?
2. Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба. Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев.
3А. Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай. При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ.
3Б. Вторая сухая победа подряд. Александрия выиграла у Металлиста 1925. Подопечные Руслана Ротаня в новом сезоне стартовали с двух побед.
4. Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола. В Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины.
5. Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин. Вратарь «Шахтера» входит в шорт-лист «бланкос».
6. Монреаль. Цуренко обыграла младшую сестру Лейлы Фернандес в квалификации. Леся легко разобралась с 19-летней канадкой.
7. Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд. Украинцы обыграли Израиль в контрольном матче.
8. Спортивная гимнастика. Чепурный завоевал золото Универсиады. Украинец победил в опорном прыжке.
9. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека. Джевани Рейс Насименто Джуниор перебрался в клуб УПЛ.
10. Женская сборная Украины U-20 деклассировала Грузию на Евробаскете. Украинки одержали первую победу на европейском первенстве.
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