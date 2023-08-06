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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 04:44 |
213
0

Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine

Главные новости на Sport.ua за 5 августа

06 августа 2023, 04:44 |
213
0
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 августа.

1. Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом. Пойдет по пути Трубина?

2. Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба. Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев.

3А. Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай. При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ.

3Б. Вторая сухая победа подряд. Александрия выиграла у Металлиста 1925. Подопечные Руслана Ротаня в новом сезоне стартовали с двух побед.

4. Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола. В Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины.

5. Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин. Вратарь «Шахтера» входит в шорт-лист «бланкос».

6. Монреаль. Цуренко обыграла младшую сестру Лейлы Фернандес в квалификации. Леся легко разобралась с 19-летней канадкой.

7. Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд. Украинцы обыграли Израиль в контрольном матче.

8. Спортивная гимнастика. Чепурный завоевал золото Универсиады. Украинец победил в опорном прыжке.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека. Джевани Рейс Насименто Джуниор перебрался в клуб УПЛ.

10. Женская сборная Украины U-20 деклассировала Грузию на Евробаскете. Украинки одержали первую победу на европейском первенстве.

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Источник Sport.ua
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