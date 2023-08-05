Украина. Премьер лига05 августа 2023, 12:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека
Джевани Рейс Насименто Джуниор перебрался в клуб УПЛ
05 августа 2023, 12:28 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Джевани Рейсом Насименто Джуниором. Игрок получил договор на три года.
22-летний игрок ранее выступал в Бразилии, а также в Португалии за «Фамаликан» и «Виторию Гимараэш».
В 63-х матчах забил 6 голов и сделал четыре результативные передачи.
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