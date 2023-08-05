ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Джевани Рейсом Насименто Джуниором. Игрок получил договор на три года.

22-летний игрок ранее выступал в Бразилии, а также в Португалии за «Фамаликан» и «Виторию Гимараэш».

В 63-х матчах забил 6 голов и сделал четыре результативные передачи.