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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 12:28 |
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека

Джевани Рейс Насименто Джуниор перебрался в клуб УПЛ

05 августа 2023, 12:28 |
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека
ФК Александрия. Джевани Рейс Насименто Джуниор

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Джевани Рейсом Насименто Джуниором. Игрок получил договор на три года.

22-летний игрок ранее выступал в Бразилии, а также в Португалии за «Фамаликан» и «Виторию Гимараэш».

В 63-х матчах забил 6 голов и сделал четыре результативные передачи.

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Александрия Джевани Рейс Насименто трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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