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  4. Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Испания
05 августа 2023, 10:27 |
929
3

Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин

Вратарь «Шахтера» входит в шорт-лист «бланкос»

05 августа 2023, 10:27 |
929
3
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин может заменить в «Реале» своего коллегу по амплуа и конкурента в национальной команде Андрея Лунина.

В мадридском клубе не исключают, что Лунин покинет стан «бланкос» уже в нынешнее трансферное окно, а потому составили шорт-лист из вратарей, которые могут заменить украинца.

Одним из таковых является Анатолий Трубин, контракт которого с «Шахтером» истекает в 2024 году и подписывать новое соглашение вратарь с «горняками» не собирается. В «Реале» полагают, что на покупку Трубина хватит от 10 до 15 миллионов евро, а также считают, что по соотношению цена/качество Анатолий идеально впишется в команду и станет дублером Тибо Куртуа.

В то же время в «Реале» не хотели бы идти на большие расходы ради подписания резервного вратаря и стремятся ограничиться суммой в 10 миллионов евро.

Также отмечается, что Трубин не является приоритетной фигурой для «Реала» на рынке. Под первым номером в списке «бланкос» на замену Лунину, в случае его ухода, значится 30-летний испанец Давид Сория из «Хетафе», являющийся воспитанником академии мадридцев.

Ранее сообщалось, что подписать Лунина предложили «Интеру», который также интересуется возможностью покупки Трубина. Что же до последнего, то переговоры по нему с «Шахтером» уже начала «Бенфика».

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Анатолий Трубин Реал Мадрид Шахтер Донецк Андрей Лунин трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Давид Сория
Источник DefensaCentral
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Умник
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Олександр
Все журналисты сказочники 
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+1
Galex
Це якась іпсо проти Луніна
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0
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Теннис
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