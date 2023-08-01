Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро

Миланскому «Интеру», который пребывает в поисках нового вратаря для первой команды, было предложено подписать 24-летнего стража ворот «Реала» Андрея Лунина.

«Нерадзурри» пять лет назад активно следили за Луниным, и даже были близки к договоренности с «Зарей» о выкупе вратаря, однако в последний момент в дело вступился «Реал», который повысил предложение и оформил выкуп вратаря.

Сейчас же «Интеру», как ожидается, будет достаточно всего 3-4 миллионов евро, чтобы договориться с «бланкос» о покупке Лунина, ведь контракт украинца с мадридцами истекает через год, и в «Реале» заинтересованы в продаже вратаря уже в нынешнее трансферное окно.

Отметим, что за пять лет пребывания в «Реале» Андрей Лунин сыграл всего 17 матчей за первую команду «бланкос».