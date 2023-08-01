Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Италия
01 августа 2023, 18:45 | Обновлено 01 августа 2023, 18:50
2644
10

Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро

«Нерадзурри» ранее интересовались другим украинским вратарем Анатолием Трубиным из «Шахтера»

01 августа 2023, 18:45 | Обновлено 01 августа 2023, 18:50
2644
10
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Миланскому «Интеру», который пребывает в поисках нового вратаря для первой команды, было предложено подписать 24-летнего стража ворот «Реала» Андрея Лунина.

«Нерадзурри» пять лет назад активно следили за Луниным, и даже были близки к договоренности с «Зарей» о выкупе вратаря, однако в последний момент в дело вступился «Реал», который повысил предложение и оформил выкуп вратаря.

Сейчас же «Интеру», как ожидается, будет достаточно всего 3-4 миллионов евро, чтобы договориться с «бланкос» о покупке Лунина, ведь контракт украинца с мадридцами истекает через год, и в «Реале» заинтересованы в продаже вратаря уже в нынешнее трансферное окно.

Отметим, что за пять лет пребывания в «Реале» Андрей Лунин сыграл всего 17 матчей за первую команду «бланкос».

По теме:
Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Реал установил ценник на Лунина
Андрей Лунин Реал Мадрид Интер Милан трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин Шахтер Донецк трансферы
Источник InterLive
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Теннис | 01 августа 2023, 03:55 15
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне

Украинка удачно сыграла матч 1-го раунда хардового турнира WTA 500

Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»
Футбол | 01 августа 2023, 16:50 0
Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»
Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»

Форвард оценил свой переезд в Уэльс

Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR
Футбол | 01.08.2023, 14:29
Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR
Уже в этом сезоне. УАФ хочет, чтобы все матчи УПЛ были с VAR
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Теннис | 31.07.2023, 23:23
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Футбол | 31.07.2023, 18:00
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Палкин сознание потеряет вы что такое пишите?))))
Ответить
+3
anacreon
Цілком нормальний варіант. І дешевше Трубіна. Але Лунін піде тільки, якщо йому гарантують перший номер. На крайняк пункт, де він зобов'язаний зіграти хоч 20 матчів за сезон.Здається у Реала з Леганесом був якийсь пункт про кількість матчів, через що їм довелося його випускати замість свого першого номера.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
мда, Палкин немного облажался
Ответить
+1
Владислав Антонов
Маячня. В Італії повно своїх воротарів, нічим не гірших за Луніна. Не думаю, що фіналіст ЛЧ погодиться на такий трансфер. Варіант з основним кіпером зб. Швейцарії Зоммером все ще актуальний.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Zdolaemo
эта биомасса уже никому в Европе не нужна ! потолок его карьеры возврат в Зорю ! 
Ответить
-14
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 51
Футбол
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
30.07.2023, 22:35 7
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии
В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии
30.07.2023, 16:45 23
Волейбол
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
31.07.2023, 21:46 15
Футбол
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 9
Теннис
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
30.07.2023, 18:54 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем