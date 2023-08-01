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Испания
01 августа 2023, 17:18 | Обновлено 01 августа 2023, 17:39
5421
8

Реал установил ценник на Лунина

Мадридский клуб хочет продать украинского голкипера

01 августа 2023, 17:18 | Обновлено 01 августа 2023, 17:39
5421
8
Реал установил ценник на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» установил ценник на украинского голкипера Андрея Лунина. По информации итальянских СМИ, «Сливочные» хотят получить за своего игрока 8 миллионов евро.

Лунин хочет остаться в «Реале» еще на год и уйти свободным агентом летом 2024 года. «Реал» же надеется продать украинца сейчас, чтобы не потерять через год свободным агентом.

Напомним, тренерский штаб «Реала» разочарован игрой Лунина и считает, что украинец не тянет на роль дублера Тибо Куртуа. В «Реале» рассматривают возможность подписания нового вратаря нынешним летом.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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Комментарии 8
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andruha40
Лунін пішов на принцип.Не захотіли мене в Реалі тоді я відбуду весь контракт до кінця і піду в команду яку захочу а ви нічого за мене не отримаєте.Молодець.Все вірно.
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+5
FunnyCat_____
в Бенфику был бы топ вариант 
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+2
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SuperMario
Аякс хороший варик,нужно агенту поработать хорошо,там до сих пор жопа с вратарями и шанс он получит точно,но для этого нужно отказаться от вкусной зп в Реале..
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+1
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MrStepanovM .
взяли пацана, пять років маринували, наразі "не тягне" як дублер(!)...
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0
didin87
Интер?
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-1
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