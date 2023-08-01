Реал установил ценник на Лунина

«Реал» установил ценник на украинского голкипера Андрея Лунина. По информации итальянских СМИ, «Сливочные» хотят получить за своего игрока 8 миллионов евро.

Лунин хочет остаться в «Реале» еще на год и уйти свободным агентом летом 2024 года. «Реал» же надеется продать украинца сейчас, чтобы не потерять через год свободным агентом.

Напомним, тренерский штаб «Реала» разочарован игрой Лунина и считает, что украинец не тянет на роль дублера Тибо Куртуа. В «Реале» рассматривают возможность подписания нового вратаря нынешним летом.