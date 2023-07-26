Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин решил остаться в мадридской команде и хочет выполнить свой контракт до конца, в то время как клуб настаивает на его уходе нынешним летом.

Андрей Лунин находится в сложной ситуации в «Реале». Наставник Карло Анчелотти не видит его в своих планах на следующий сезон. В клубе сообщили голкиперу, что лучшим вариантом было бы уехать из Мадрида в поисках игрового времени. Однако у украинского вратаря нет намерения покинуть команду.

Отсутствие игрового времени в «Реале» стало препятствием для развития Лунина, который ранее был одним из самых многообещающих игроков европейского футбола. Однако его отказ рассматривать вопрос об уходе усложняет ситуацию для всех сторон.

Лунин полон решимости остаться и бороться за свое место в команде, что очень сложно, учитывая присутствие бельгийского голкипера Тибо Куртуа, который прочно забронировал за собой позицию номер 1.

Не исключен уход Лунина в 2024 году. Следующий сезон будет ключевым. Голкипер хочет выполнить свой контракт до конца, на что «Реал» может неохотно согласиться, ожидая окончания контракта с украинским игроком – 30 июня 2024 года.

Лунин за все это время сыграл за «Реал» в общей сложности 17 игр, в которых пропустил 19 голов и 4 матча провел на ноль.