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Испания
26 июля 2023, 23:15 | Обновлено 26 июля 2023, 23:42
2142
17

Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы

Украинец полон решимости бороться за свое место в воротах галактикос

26 июля 2023, 23:15 | Обновлено 26 июля 2023, 23:42
2142
17
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
ФК Реал. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин решил остаться в мадридской команде и хочет выполнить свой контракт до конца, в то время как клуб настаивает на его уходе нынешним летом.

Андрей Лунин находится в сложной ситуации в «Реале». Наставник Карло Анчелотти не видит его в своих планах на следующий сезон. В клубе сообщили голкиперу, что лучшим вариантом было бы уехать из Мадрида в поисках игрового времени. Однако у украинского вратаря нет намерения покинуть команду.

Отсутствие игрового времени в «Реале» стало препятствием для развития Лунина, который ранее был одним из самых многообещающих игроков европейского футбола. Однако его отказ рассматривать вопрос об уходе усложняет ситуацию для всех сторон.

Лунин полон решимости остаться и бороться за свое место в команде, что очень сложно, учитывая присутствие бельгийского голкипера Тибо Куртуа, который прочно забронировал за собой позицию номер 1.

Не исключен уход Лунина в 2024 году. Следующий сезон будет ключевым. Голкипер хочет выполнить свой контракт до конца, на что «Реал» может неохотно согласиться, ожидая окончания контракта с украинским игроком – 30 июня 2024 года.

Лунин за все это время сыграл за «Реал» в общей сложности 17 игр, в которых пропустил 19 голов и 4 матча провел на ноль.

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Источник Fichajes.net
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Комментарии 17
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pol-55
Г. Бейл ще був в Реалі,коли Лунін прийшов,значить гарний учень.
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+1
Andrew
Це не його клуб, видно по багатьом ознакам.
Між грати, розвиватись десь чи сидіти і чекати в Реалі - обрав друге, шкода 
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+1
Біг О
Наш пацан! Доїтиме реал до кінця контракту) 
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0
anacreon
Луніну подобається бути в системі Реалу і він не хоче нікуди йти. Його вибір. В нього залишився ще рік в цьому раю. І він налаштований сидіти в ньому до кінця. А далі вже можна піти в інші клуби. Бо знає, що це вершина його кар'єри і далі вже будуть тільки клуби нижче рангом.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Viktor Shuper
міг піти в якийсь середняк і хоч грав би. а там може хтось із сильних клубів зацікавився б. а так сидить на лаві гребе гроші і все йому ок
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-1
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Viktor Shuper
дурник. мінус кар'єра + лавка та гроші
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-1
Nordenus
Лунин видимо точно неадекват какой то... ну да ладно, пофиг уже как то на него
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-7
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Міш Міш
А де йому ще стільки будуть платити ? Буде сидіти до кінця паскуда
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-11
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