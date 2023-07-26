Пора искать новый клуб? Тренерский штаб Анчелотти не доверяет Лунину

Тренерский штаб «Реала» недоволен игрой Андрея Лунина в недавнем товарищеском матче против «Милана». Конфликт с тренером вратарей Луисом Льописом улажен, но он был лишь верхушкой айсберга.

Тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти больше не доверяет Лунину. Они считают, что команде нужен более сильный дублер Тибо Куртуа.

Приоритетной кандидатурой является Давид Сория из «Хетафе», но за него придется выложить аж 12 миллионов евро. Несмотря на то, что Куртуа с опозданием (лишь 20 июля) начал подготовку к новому сезону, Анчелотти планирует выпустить бельгийца в основе уже в следующем товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед».