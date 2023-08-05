WTA05 августа 2023, 21:41 |
514
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Монреаль. Цуренко обыграла младшую сестру Лейлы Фернандес в квалификации
Леся легко разобралась с 19-летней канадкой
05 августа 2023, 21:41 |
514
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) успешно начала выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде отбора украинка переиграла канадку Бьянку Фернандес (№624 WTA).
Монреаль. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Фернандес (Канада) – 6:1, 6:3
Встреча продолжалась всего 50 минут.
Отметим, что Бьянка – младшая сестра финалистки US Open 2021 Лейлы Фернандес.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик (№121 WTA).
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