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  4. Монреаль. Цуренко обыграла младшую сестру Лейлы Фернандес в квалификации
WTA
05 августа 2023, 21:41 |
514
1

Монреаль. Цуренко обыграла младшую сестру Лейлы Фернандес в квалификации

Леся легко разобралась с 19-летней канадкой

05 августа 2023, 21:41 |
514
1
Монреаль. Цуренко обыграла младшую сестру Лейлы Фернандес в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) успешно начала выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде отбора украинка переиграла канадку Бьянку Фернандес (№624 WTA).

Монреаль. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Фернандес (Канада) – 6:1, 6:3

Встреча продолжалась всего 50 минут.

Отметим, что Бьянка – младшая сестра финалистки US Open 2021 Лейлы Фернандес.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик (№121 WTA).

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Леся Цуренко Бьянка Фернандес WTA Монреаль
Источник Sport.ua
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Александр Ад
розм'ялася та й добре
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