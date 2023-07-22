Интер охладел к Трубину, будущее Коноплянки, бразильский новичок Шахтера
Главные новости за 21 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 июля.
1. Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
Миланский клуб сфокусирован на подписании другого вратаря
2. Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Новым клубом Евгения станет ЧФР из города Клуж-Напока
3. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
«Горняки» заключили 5-летний контракт с талантливым новичком
4. Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
В первом предварительном этапе примут участие 6 команд, во втором – 32 клуба
5. Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
26-летний защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо»
6. ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Звездный вингер будет играть под 7-м номером
7. Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
В Монако украинские спортсменки прыгнули на 1.96 м, уступив австралийке
8A. Артистическое плавание. Украинки завоевали бронзу ЧМ-2023
Украинки стали третьими в произвольной программе
8B. Середа завоевал олимпийскую лицензию
Украинец вышел в финал ЧМ-2023 в прыжках в воду с 10-метровой вышки
9. Камбосос возвращается. Соперник непростой, но подходит ему стилистически
В случае победы австралиец может претендовать на Василия Ломаченко
10A. 16-летний путь. Как Бекхэм проложил для Месси дорогу в MLS
О том, как изменилась американская лига с момента появления в ней Бекхэма
10B. Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
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