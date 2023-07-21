Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича

Последний на данный момент пазл сложился в цельную картинку. Приобретение «Реалом» Джуда Беллингема стало финальным аккордом, ознаменовавшим окончание смены поколений в «королевском» клубе.

Да, для эксклюзивной полноты картины не хватает Килиана Мбаппе, но трансфер главной звезды «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» нынешним летом вряд ли состоится. «Мадрид» ожидает на приезд французского форварда следующим летом.

А под нынешней трансферной кампанией «сливочных» можно подвести жирную черту. Она, несомненно, ознаменует новую эру «Реала».

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Внезапный уход Криштиану Роналду в 2018-м многому научил президента «Мадрида» Флорентино Переса. С тех пор мадридский суперклуб старался играть на опережение: либо заблаговременно «переподписывая» своих звезд, либо так же заблаговременно подыскивая им замены.

Последние межсезонки «Реала» прошли под знаком «один ветеран уходит – один молодой приходит». Причем приходящий вписывается, как минимум, по затраченным на него средствам во вновь актуальный статус «галактикос».

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Джуд Беллингем (справа)

В том же роковом 2018-м, когда КриРо покинул столицу Испании, в Мадрид перебрался молодой бразильский форвард Винисиус Жуниор. За 45 миллионов евро.

За аналогичную сумму был куплен еще один бразильский форвард – Родриго. А за его соотечественника, защитника Эдера Милитао, «сливочные» заплатили и вовсе 50 миллионов.

При этом обязательно нужно учесть весьма «нежный» возраст новичков. Винисиусу и Родриго на момент переезда в Мадрид было по 18 лет, Милитао – на три года старше.

Тогда же в первой команде «Реала» появился и 20-летний Федерико Вальверде, которого, правда, двумя годами ранее купили всего лишь за пять миллионов.

Тремя годами позже в «Мадрид» пришел 19-летний Камавинга. За французского полузащитника было заплачено 32 миллиона евро. За его соотечественника, 22-летнего Тчуамени, который пришел в «королевский» клуб годом позже, «Реал» выложил сразу 80 миллионов евро.

И вот теперь, летом 2023-го, «Реал» за целых 103 миллиона евро приобрел у дортмундской «Боруссии» 19-летнего полузащитника сборной Англии Беллингема.

В этой связи нужно упомянуть и достаточно неожиданное, а в некотором смысле и спонтанное подписание 18-летнего турка Арда Гюлера за 20 миллионов, в последний момент выхваченного из цепких лап «Барселоны». А если учесть, что в начале нынешнего года Флорентино Перес отрапортовал о подписании очередного футбольного самородка Бразилии – 16-летнего (!) Эндрика за 72 млн евро, можно сделать единственно уместный в данном случае вывод: «Реал» на марше проводит смену поколений.

Точнее, он ее уже фактически завершил. И в случае ангажемента Мбаппе, как было сказано выше, эту смену можно считать официально завершенной. Хотя и без него процесс выглядит очень самодостаточным.

Бросается в глаз очевидная ставка «Мадрида» на молодых, очень молодых футболистов. Самым возрастным из указанных выше приобретений был 22-летний опорник Тчуамени.

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени (справа)

Очевидным также есть и бразильский вектор «Реала»: в списке сразу четверо представителей пентакампеонов.

И все эти новобранцы уже совсем скоро, а отчасти даже в грядущем сезоне, могут на годы и годы застолбить за собой место в основе самого титулованного клуба мира.

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С уходом Карима Бензема, из «Мадрида» ушла целая эпоха. И это не просто красивые слова. За 14 сезонов, проведенных на «Сантьяго Бернабеу», француз не только выиграл все мыслимые трофеи, но и стал незаменимым, уникальным элементом мадридской системы игры.

Почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что следующим летом «Реал» покинут двое последних из «могикан» – Лука Модрич и Тони Кроос.

И без Бензема, и без этих двух представить «Реал» почти невозможно. Собственно, как было очень сложно представить «Реал» без Роналду. И без Касильяса, Рамоса, Варана, Марсело, Каземиро, Бэйла, Иско, Асенсио…

Но теперь точно будет новый «Реал». Контуры, прообразы новой «сливочной» команды были отчетливо видны еще в позапрошлом сезоне, когда начали по-настоящему блистать Винисиус и Вальверде. В прошлом сезоне им на подмогу пришли Тчуамени и Камавинга. А в новом чемпионате «Мадрид» с Беллингемом и Гюлером станет еще более мощным, еще более непривычным. Особенно в средней линии и атаке.

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Все мы помним о гениальном треугольнике, действующем не так давно в центре поля «Реала»: Каземиро – Кроос – Модрич. Бразильца уже нет среди «бланкос», немец и хорват наверняка покинут Мадрид следующим летом. Вместо них очень перспективным и грозным видится следующее сочетание игроков: Тчуамени – Вальверде – Беллингем.

Орельен уже преодолел проблемы адаптации и разочарования от финала катарского чемпионата мира, где он не реализовал пенальти. Его тактический арсенал огромен. Француз запросто может стать улучшенной версией Каземиро, ведь более активно интегрирован в атакующую модель игры.

Феде уже успел стать незаменимым в «Реале». Его называют будущим капитаном команды. Уругваец может закрыть фактически любую прореху в полузащите, будь то позиция в середине поля или на флангах.

С Джудом сложнее, ибо не очень понятно, как англичанин перенесет смену климата и обстановки. Но его специально брали в начале трансферного периода, дабы парень полностью вник в суть процесса. И Перес, и Анчелотти очень настаивали на приобретении именно этого игрока, а сам этот игрок настаивал именно на трансфере в «Реал». Так что если не произойдет чего-то сверхъестественного, то уже совсем скоро Беллингем станет новым мозговым центром «Реала».

А ведь в полузащите «сливочных» уже есть такая незаменимая опция, как Камавинга. Номинальный полузащитник в прошлом сезоне очень часто играл на левом фланге защиты. И играл, без преувеличения, волшебно. Во всяком случае, с точки зрения «физики» и видения поля в Ла Лиге ему не было равных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Не забываем и о Гюлере, которому Модрич пообещал (по информации турецких СМИ) отдать свой десятый номер.

О роли Винисиуса в атаке мы уже вспоминали: Жуниор стал одним из лидеров команды, ее незаменимым элементом. Потерю Бензема равноценно восполнить невозможно. Во всяком случае, так кажется сейчас. Но уже в минувшем сезоне на месте Карима частенько действовал Родриго.

Скорее всего, молодой бразилец в следующем сезоне окончательно превратится в игрока основного состава. Хотя визуально, функционально прямой заменой Бензема является Эндрик, который должен присоединится к команде летом следующего года.

Даже без Мбаппе состав «Реала» в следующем сезоне обещает быть очень конкурентным, мастеровитым и мотивированным. И очень даже может быть (тем более, с приходом Килиана), что новое поколение «мадридского двора», которое внедряется в игровую модель команды очень трепетно и умело, уже в ближайшем будущем затмит своими достижениями предыдущее «золотое поколение» – Бензема и компанию.