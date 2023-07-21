Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
26-летний защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо»
Украинский футболист Богдан Михайличенко, скорее всего, не продолжит карьеру в «Андерлехте» в следующем сезоне.
26-летний левый защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо», информирует lesoir.be.
Михайличенко был отдан «Андерлехтом» в аренду донецкому «Шахтеру» в прошлом сезоне, но опцион на выкуп контракта за 4 млн евро горняками не был использован. Срок действия соглашения защитника с бельгийским клубом истекает летом 2024 года.
Ожидается, что Богдан переедет в Загреб на постоянной основе. В минувшем сезоне за «Шахтер» он сыграл 32 матча и забил 2 гола, если учитывать все клубные турниры.
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