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  4. Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Бельгия
21 июля 2023, 23:43 | Обновлено 21 июля 2023, 23:54
691
4

Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт

26-летний защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо»

21 июля 2023, 23:43 | Обновлено 21 июля 2023, 23:54
691
4
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Photo News. Богдан Михайличенко

Украинский футболист Богдан Михайличенко, скорее всего, не продолжит карьеру в «Андерлехте» в следующем сезоне.

26-летний левый защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо», информирует lesoir.be.

Михайличенко был отдан «Андерлехтом» в аренду донецкому «Шахтеру» в прошлом сезоне, но опцион на выкуп контракта за 4 млн евро горняками не был использован. Срок действия соглашения защитника с бельгийским клубом истекает летом 2024 года.

Ожидается, что Богдан переедет в Загреб на постоянной основе. В минувшем сезоне за «Шахтер» он сыграл 32 матча и забил 2 гола, если учитывать все клубные турниры.

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Богдан Михайличенко трансферы УПЛ трансферы Динамо Загреб Андерлехт Шахтер Донецк
Источник Le Soir
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Комментарии 4
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Maks23
Неплохой вариант в целом..
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+2
Gargantua
хороший вариант
может опять попасть в ЛЧ
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0
avk2307
Опция выкупа была за 2.5 млн. а так пусть в Динамо ему повезет больше , чем у неблагодарных...
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0
4 канал
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