Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко

Донецкий «Шахтер» не активировал опцию о выкупе контракта Богдана Михайличенко у бельгийского «Андерлехта». Левый защитник отсутствует в лагере «горняков» во время предсезонных сборов в Нидерландах и должен вернуться в команду, которой принадлежит его контракт.

Это выглядит очень странно. В первой половине прошлого сезона Богдан стал основным левым защитником команды и одним из лидеров «Шахтера». Прекрасно проявил себя в Лиге чемпионов. Сделал два ассиста в матчах против «Реала».

На позиции левого защитника в составе горняков особого выбора нет. Виктор Корниенко фактически пропустил два последних сезона из-за травм. В матче против «Днепра-1» активно участвовал в драке и получил четыре матча дисквалификации на старте нового сезона. Потому остается только весенний вариант с Николаем Матвиенко слева в защите. Но глубина состава должна быть. Ярослав Ракицкий вряд ли сможет отыграть весь сезон без ротации. Поэтому Матвиенко также будет играть в центре обороны. Позиция левого защитника нуждается, как минимум, в количественном усилении.

Причин отказа от полноценного контракта с Михайличенко может быть несколько.

Завышенная цена. СМИ писали, что «Шахтер» мог выкупить контракт Богдана за 2.5 млн евро. Для украинского футбола сейчас это очень приличные деньги. Можно попытаться снизить цену. У Михайличенко контракт с «Андерлехтом» еще на один сезон. Бельгийский клуб должен сам быть заинтересован в трансфере футболиста, потому что через год он может уйти бесплатно. Нужно продавать или переподписывать контракт. Если верить СМИ, то в «Андерлехте» на украинца не рассчитывают и будут искать Богдану новую команду.

Для всего бельгийского футбола очень важна так называемая бизнес-модель. То есть, развитие молодых игроков с дальнейшей перспективой их продажи в ведущие чемпионаты. Михайличенко отыграл в чемпионате Бельгии два сезона. Ничем особенным не запомнился. Вряд ли можно считать его активом. Футболистом, который еще способен прогрессировать и потом будет дорого продан. Поэтому торговаться с ними можно и нужно. Вряд ли на футболиста летом будет большой спрос. «Шахтер» выглядит наиболее реальным вариантом для продолжения карьеры Богдана.

Невысокий потенциал. Давайте будем честными перед собой: Михайличенко - очень трудолюбивый игрок, который свое берет неуступчивым характером. Технические характеристики, умение работать с мячом не являются сильными сторонами Богдана. Ему проще, когда команда играет вторым номером. Есть простор, куда можно бежать. Если нужно позиционно атаковать, поддерживать атаку, то с этим возникают проблемы. Собственно, по этой причине украинец не смог заиграть в Бельгии. «Андерлехт» пропагандировал игру первым номером. Бывший наставник команды Венсан Компани близок к принципам своего бывшего тренера Пепа Гвардиолы.

В прошлом сезоне Михайличенко показал свой максимум. Дальше он уже прогрессировать не сможет. Патрика ван Леувена пригласили в команду не только для результата (тогда бы не увольняли Йовичевича), а именно для улучшения игры, развития игроков. «Шахтер» должен играть в более сложный футбол. Под эти параметры Богдан не слишком подходит.

Одной из главных задач Патрика в «Шахтере» будет развитие молодых футболистов. На позиции левого защитника в системе команды есть перспективный игрок – Андрей Булеза. Он один из лидеров сборной 2004 года. Вторую часть прошедшего сезона провел в аренде на родном Закарпатье. В составе «Миная» произвел очень хорошее впечатление. Андрей обладает хорошими скоростными качествами. При этом достаточно неплохо работает с мячом. Потенциально Патрик из него может вылепить очень хорошего футболиста.

Селекция под нового тренера. Под нового тренера «Шахтер» будет проводить трансферную кампанию. Сейчас очень возможно, что большинство пришедших при Йовичевиче игроков покинут команду. Патрик будет формировать склад под себя. Возможно, на карандаше уже есть игрок на эту позицию.

СМИ уже приписывали интерес «Шахтера» к левому защитнику сборной Грузии Иракли Азарову из «Црвены Звезды». Он довольно неплохо проявил себя на молодежном чемпионате Европы. Игрок с хорошей скоростью и работой с мячом. При этом имеет хорошие физические данные.

Возможно, кого-то приметили в чемпионате Израиля. Патрик ван Леувен хорошо знает этот чемпионат, потому что долгое время работал с «Маккаби» Тель-Авив. Панамский форвард Эдуардо Герреро пришел в «Зарю» оттуда. Рынок довольно недорогой. Можно за небольшие деньги найти хорошего футболиста. Есть уже положительный опыт с Манором Соломоном.

Не стал бы исключать, что новичка нужно искать в Латинской Америке или Италии. В прошлом сезоне у «Шахтера» был положительный опыт приглашения игроков из не самых богатых стран Латинской Америки. Кевин Келси произвел очень хорошее впечатление. Надеюсь, что опорник Даниэль Кастильо будет играть не хуже. Появление какого-нибудь эквадорца, венесуэльца на эту позицию не станет неожиданностью. Для них не проблема поехать в Украину, в отличие от бразильцев.

Селекционной работой в «Шахтере» заведует итальянец Сальваторе Монако. Он хорошо знает итальянский футбол, потому что работал вместе с Роберто Де Дзерби в «Сассуоло». Об игроках из первых команд речь не идет. А кого-то на уровне примавер пригласить могут. Уже была информация, что вингер «Пармы» Ибрагим Дабо станет игроком донецкой команды, когда ему исполнится 18 лет. Собственно, кого-то из молодежи африканского, латиноамериканского или балканского происхождения могут найти в Италии.

А Богдану Михайличенко, судя по всему, нужно добыть год контракта с «Андерлехтом» или уйти в аренду – и принимать решение относительно дальнейшей карьеры. Через год ему уже будет 27 – возраст, когда надо играть, а не сидеть на скамье запасных.

Сергей ТИЩЕНКО