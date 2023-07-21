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  4. Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Румыния
21 июля 2023, 23:15 | Обновлено 21 июля 2023, 23:28
2406
5

Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован

Новым клубом Евгения станет ЧФР из города Клуж-Напока

21 июля 2023, 23:15 | Обновлено 21 июля 2023, 23:28
2406
5
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
УАФ. Евгений Коноплянка

33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка, который сезон-2022/23 провел в польской «Краковии», продолжит карьеру в румынской Суперлиге.

Как стало известно Sport.ua, Коноплянка находится в шаге от трансфера в ЧФР из Клуж-Напоки. С этим клубом украинец уже согласовал все детали контракта, и теперь для завершения сделки сторонам лишь необходимо все формализовать, подписав необходимые документы.

Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, официально о переходе Коноплянки ЧФР объявит в ближайшие пару дней. В новый клуб вингер перейдет на правах свободного агента. Контракт будет оформлен на два года с возможностью пролонгации.

В минувшем сезоне ЧФР финишировал на третьем месте в румынской Суперлиге и завоевал путевку в Лигу конференций.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж трансферы инсайд чемпионат Румынии по футболу
Источник Sport.ua
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Maks23
Сбитый лётчик...
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+1
Віталій Ткачук
Ще й на два роки). Розвели їх як кошенят). 
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0
avk2307
Ну вот если сравнить Коноплянку и Ярмоленко то сразу все ясно...
Не смотря на то, что Коноплянка шутник неплохой...
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0
Serhii P.
не його рівень, йому вже пора в 2-гу Лігу України переходити.
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0
4 канал
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