Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован

33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка, который сезон-2022/23 провел в польской «Краковии», продолжит карьеру в румынской Суперлиге.

Как стало известно Sport.ua, Коноплянка находится в шаге от трансфера в ЧФР из Клуж-Напоки. С этим клубом украинец уже согласовал все детали контракта, и теперь для завершения сделки сторонам лишь необходимо все формализовать, подписав необходимые документы.

Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, официально о переходе Коноплянки ЧФР объявит в ближайшие пару дней. В новый клуб вингер перейдет на правах свободного агента. Контракт будет оформлен на два года с возможностью пролонгации.

В минувшем сезоне ЧФР финишировал на третьем месте в румынской Суперлиге и завоевал путевку в Лигу конференций.