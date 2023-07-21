Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Новым клубом Евгения станет ЧФР из города Клуж-Напока
33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка, который сезон-2022/23 провел в польской «Краковии», продолжит карьеру в румынской Суперлиге.
Как стало известно Sport.ua, Коноплянка находится в шаге от трансфера в ЧФР из Клуж-Напоки. С этим клубом украинец уже согласовал все детали контракта, и теперь для завершения сделки сторонам лишь необходимо все формализовать, подписав необходимые документы.
Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, официально о переходе Коноплянки ЧФР объявит в ближайшие пару дней. В новый клуб вингер перейдет на правах свободного агента. Контракт будет оформлен на два года с возможностью пролонгации.
В минувшем сезоне ЧФР финишировал на третьем месте в румынской Суперлиге и завоевал путевку в Лигу конференций.
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