Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии

Польская «Краковия» объявила, что не будет продлевать контракт с Евгением Коноплянкой. Соглашение завершается в начале июля. Бывший игрок сборной Украины будет искать новую команду. Блогер Sport.ua рассматривает три возможных вариантах продолжения карьеры Евгения Коноплянки.

Возвращение в УПЛ

Несмотря на все неудачи в Европе, Коноплянка остается в Украине известной личностью. Его переход даст хорошие имиджевые возможности клубу. Как минимум, о переходе и матчах игрока будут писать все. С другой стороны – уровень чемпионата сейчас явно упал. Коноплянка в свои 33 года еще может принести пользу большинству команд УПЛ на футбольном поле.



Я считаю, что главный кандидат на подписание Коноплянки – «Днепр-1». У команды Александра Кучера есть хорошие шансы в этом сезоне на квалификацию ЛЧ. Точно будут возможности зацепиться за группу ЛЕ. В следующем сезоне, как минимум, нужно выступить не хуже в УПЛ. Нужны опытные футболисты. Евгений Подлепенец откровенно не тянет. Александр Назаренко может покинуть команду. Его контракт действует еще полгода. Город Днепр – явно не чужд Коно. Закончить там с футболом было бы очень символично.

Второй кандидат – «Александрия». Много хейта вызвало приглашение Коноплянки в сборную Украины, когда там исполняющим обязанности был Руслан Ротань. Я так понимаю, что они дружат. Если верить СМИ, то даже являются кумовьями. Руслан Петрович строит в Александрии новый проект. Летом следует усиливать команду игроками собственного стиля. Разочаровал Артем Шулянский. Очень много травм у Влада Калитвинцева. Еще один вингер явно не будет лишним. Здесь очень важно, что у «Александрии» много молодежи. Поэтому важно иметь опытных игроков.



Третий вариант – «Полесье». Команда из Житомира выиграла Первую лигу и не скрывает своих амбиций на уровне УПЛ. Для успешных выступлений на высшем уровне нужны соответствующие игроки. Сейчас украинский рынок очень ограничен. У владельца клуба Геннадия Буткевича есть хорошие финансовые возможности. Он вполне сможет договориться с Евгением по финансовым моментам. Приезд Коноплянки в Житомир будет хорошей медийной составляющей. Интерес к команде повысится не только в городе, но и в целой стране. Это точно прибавит внимания и болельщиков. В футбольном смысле Коноплянка тоже может помочь новичку УПЛ. Игроков такого уровня и опыта у команды нет. Качественный вингер явно будет не лишним для команды Юрия Калитвинцева.

Европа

Приоритетным это направление является из-за войны в Украине. Возвращаться домой во время боевых действий – не самое простое решение для отца двоих детей.

ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Коноплянка ничего особенного не показал на фоне середняка чемпионата Польши. Дальнейшие перспективы выглядят не очень радужными. Уже возрастной игрок, не всегда здоровый, не смог проявить себя на фоне не самого сильного чемпионата. В последний раз он успешно играл лет 5 назад. С таким резюме найти новую команду для Коноплянки может быть не так-то просто. Здесь очень важен агентский фактор.

Коноплянка работает с агентством SPECIAL1AGENCY, которое представляет Антон Астафьев. У этого агентства есть футболисты в составе «Карабаха». Они занимались переходом Эрика Шуранова из «Нюрнберга» в «Маккаби» Хайфа. Поэтому не следует исключать, что Евгения предложат в чемпионаты Азербайджана, Казахстана, Израиля. Для команд этих стран украинец может выглядеть усилением.

Также не сбрасывал бы со счета чемпионаты Турции, Греции, Кипра. На этом уровне Евгений еще может играть. Возможно, это не будут команды из верхней части таблицы, но на уровне середняков он мог бы быть конкурентным.

Завершение карьеры

Осенью Коноплянке исполнится 34 года. Возможно, он не реализовал все свои таланты, но имел довольно хорошую карьеру. В составе сборной Украины участвовал в двух Евро, с «Днепром» дошел до финала Лиги Европы, выиграл чемпионат Украины с «Шахтером», Лигу Европы с «Севильей». Поиграл в чемпионатах Испании и Германии. В финансовом плане свои деньги тоже заработал. Какую дальше искать мотивацию и какие цели ставить?

Если на уровне польской Экстракласы Коно не смог себя нормально проявить, дальнейший уровень чемпионата будет падать. Найдет ли у себя мотивацию Евгений играть перед пустыми трибунами в Украине, где уровень команд сейчас откровенно упал? Или ехать в какие-нибудь второстепенные чемпионаты, где заработок будет очень скромным?

Коноплянка уже лет 5-6 не играл на хорошем уровне. Каждый из его последующих переходов приводил только к потере уровня. Футболист уже немолод и не всегда здоров. Будет ли спрос на такого игрока среди амбициозных команд? Вряд ли. Следует еще снижать класс команды и, соответственно, свой личный контракт. Насколько это вообще будет интересно для Коно?



Готов ли он ментально к тому, что с каждым следующим сезоном его игра не станет лучше и он только будет сдавать? Насмешек будет становиться только больше. Возможно, не стоит себя терзать еще год-два, а уже сейчас остановиться и не доходить до крайностей? Коноплянка заработал себе на безбедную жизнь. Поэтому может спокойно заниматься воспитанием дочерей и посвятить себя семье.

Очень важно для статусного футболиста завершить вовремя. Есть примеры Артема Милевского или Евгения Селезнева, которые немного переиграли. Это привело только к скандалам и потере репутации. Поэтому Коноплянке нужно учесть чужой негативный опыт.

Сергей ТИЩЕНКО