ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
33-летний украинец стал свободным агентом
Польский футбольный клуб «Краковия» официально объявил об уходе 33-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки.
Стороны не продлили контракт, теперь Коноплянка стал свободным агентом.
За «Краковию» Коноплянка выступал полтора сезона.
В активе именитого украинского футболиста 38 игр за «Краковию», в которых он забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Любопытно, что в марте Коноплянка был неожиданно вызван в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии. Игрок даже вышел на поле в конце встречи, записав в свой актив 87-й матч за национальную команду.
На июньские матчи сборной Коноплянку уже не вызвали.
⚪️🔴 Wraz z końcem sezonu 2022/23, Evgenii Konoplyanka opuszcza szeregi Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce.— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) May 27, 2023
🤝 Kono, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!
🔗 Więcej informacji 👉 https://t.co/DEolgDoRfE pic.twitter.com/yPT37VTgTE
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