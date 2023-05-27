ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии

Польский футбольный клуб «Краковия» официально объявил об уходе 33-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки.

Стороны не продлили контракт, теперь Коноплянка стал свободным агентом.

За «Краковию» Коноплянка выступал полтора сезона.

В активе именитого украинского футболиста 38 игр за «Краковию», в которых он забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Любопытно, что в марте Коноплянка был неожиданно вызван в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии. Игрок даже вышел на поле в конце встречи, записав в свой актив 87-й матч за национальную команду.

На июньские матчи сборной Коноплянку уже не вызвали.