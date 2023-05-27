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Польша
27 мая 2023, 23:05 | Обновлено 27 мая 2023, 23:45
2621
5

ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии

33-летний украинец стал свободным агентом

27 мая 2023, 23:05 | Обновлено 27 мая 2023, 23:45
2621
5
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Польский футбольный клуб «Краковия» официально объявил об уходе 33-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки.

Стороны не продлили контракт, теперь Коноплянка стал свободным агентом.

За «Краковию» Коноплянка выступал полтора сезона.

В активе именитого украинского футболиста 38 игр за «Краковию», в которых он забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Любопытно, что в марте Коноплянка был неожиданно вызван в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии. Игрок даже вышел на поле в конце встречи, записав в свой актив 87-й матч за национальную команду.

На июньские матчи сборной Коноплянку уже не вызвали.

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Источник ФК Краковия
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Andriy Ochych
В Житомирському Поліссі на банці буде сидіти
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+5
Eye of Providence
Минай? Там таких полюбляють 
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+1
Serhii P.
Чувак давно зав'язав з футболом на серйозному рівні, просто ще продовжує за інерцією подавати надії, що з нього ще буде толк.
Ответить
0
AleksDnipro87
Серед можливих варіантів: 
Полісся, тому що фінансова база
Олександрія, тому що Крава і Ротань
Колос, тому що Засуха буває любить перебивати зарплату
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0
avk2307
В одну секунду з Ребровим.
Може ще через мить Ротань?
Ответить
0
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