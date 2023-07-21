Украина. Премьер лига21 июля 2023, 18:42 | Обновлено 21 июля 2023, 18:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Звездный вингер будет играть под 7-м номером
21 июля 2023, 18:42 | Обновлено 21 июля 2023, 18:44
3307
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«Динамо» официально сообщило о том, что звездный новичок команды Андрей Ярмоленко в сезоне 2023/2024 будет выступать под 7-м игровым номером. До этого на сборах Ярмоленко временно играл под 21-м номером.
7-й номер стал привычным для Ярмоленко в сборной Украины, однако в «Динамо» под ним Андрей никогда не играл. За киевлян он ранее играл под 9-м, 10-м и 70-м номерами.
Владислав Кабаев сменил 7-й номер на 22-й, а Богдан Леднев снова будет играть под 17-м номером.
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