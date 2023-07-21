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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 18:42 | Обновлено 21 июля 2023, 18:44
3307
15

ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо

Звездный вингер будет играть под 7-м номером

21 июля 2023, 18:42 | Обновлено 21 июля 2023, 18:44
3307
15
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

«Динамо» официально сообщило о том, что звездный новичок команды Андрей Ярмоленко в сезоне 2023/2024 будет выступать под 7-м игровым номером. До этого на сборах Ярмоленко временно играл под 21-м номером.

7-й номер стал привычным для Ярмоленко в сборной Украины, однако в «Динамо» под ним Андрей никогда не играл. За киевлян он ранее играл под 9-м, 10-м и 70-м номерами.

Владислав Кабаев сменил 7-й номер на 22-й, а Богдан Леднев снова будет играть под 17-м номером.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Владислав Кабаев Богдан Леднев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 15
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didora
Та хіба суть у номері. Грать треба і голи забивати. Це ж не філармонія і не театр, щоб одіватись по формі А чи Б.
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+2
Біг О
Кабаєв: Ну да, ну да,  пішов я на...й
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0
FunnyCat_____
донецкие боты даже от такой новости тригернулись 
что будет когда Андрей забивать начнет 
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0
Показать Скрыть 4 ответа
VitosKH
Звездный😂🙈
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
4 канал
Ну с этой звездой точно должны попасть в группу ЛК
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-2
stalevar1250
А шо он, этот поц, глаголил, что не будет брать семёрку, так он еле еле поц 
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-2
4 канал
Ну теперь точно можно за бронзовые медали бороться 
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
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