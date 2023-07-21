Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины

21 июля состоялась жеребьевка первого и второго предварительных этапов Кубка Украины сезона-2023/2024.

В первом предварительном этапе примут участие шесть команд – четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба Второй лиги.

Результаты жеребьевки первого предварительного этапа КУ

«Николаев» (Николаев, Львовская обл.) — «Фазенда» (Черновцы)

«Олимпия» (Савинцы) – «Кудровка» (Кудровка)

«Штурм» (Иванков) – «ЮКСА» (Киев)

Базовый день матчей – 29 июля.

На втором предварительном этапе выступят 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг.

Результаты жеребьевки второго предварительного этапа КУ

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Карпаты» (Львов)

«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Металлист» (Харьков)

«Скала 1911» (Стрый) – «Хуст» (Хуст)

«Подолье» (Хмельницкий) – «Нива» (Тернополь)

«Нива» (Винница) – «Агробизнес» (Волочиск)

«Николаев» (Николаев, Львовская обл.)/«Фазенда» (Черновцы) – «Буковина» (Черновцы)

«Горняк-Спорт» (Горишные Плавни) – «Полтава» (Полтава)

«Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье)

«Олимпия» (Савинцы)/«Кудровка» (Кудровка) – «Кремень» (Кременчуг)

«Локомотив» (Киев) – «Диназ» (Вышгород)

«Звягель» (Звягель) – «Чайка» (Петропавловская Борщаговка)

«Штурм» (Иванков)/«ЮКСА» (Киев) – «Нива» (Бузовая)

«Чернигов» (Чернигов) – «Левый Берег» (Киев)

«Тростянец» (Тростянец) – «Реал Фарма» (Одесса)

«Мариуполь» (Мариуполь) – «Васт» (Николаев)

«Виктория» (Сумы) – «Дружба» (Мировка)

Базовый день матчей – 2 августа.

На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.

В третьем предварительном этапе будут участвовать 16 победителей второго предварительного этапа. Базовый день матчей - 15 августа.