Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
В первом предварительном этапе примут участие 6 команд, во втором – 32 клуба
21 июля состоялась жеребьевка первого и второго предварительных этапов Кубка Украины сезона-2023/2024.
В первом предварительном этапе примут участие шесть команд – четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба Второй лиги.
Результаты жеребьевки первого предварительного этапа КУ
«Николаев» (Николаев, Львовская обл.) — «Фазенда» (Черновцы)
«Олимпия» (Савинцы) – «Кудровка» (Кудровка)
«Штурм» (Иванков) – «ЮКСА» (Киев)
Базовый день матчей – 29 июля.
На втором предварительном этапе выступят 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг.
Результаты жеребьевки второго предварительного этапа КУ
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Карпаты» (Львов)
«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Металлист» (Харьков)
«Скала 1911» (Стрый) – «Хуст» (Хуст)
«Подолье» (Хмельницкий) – «Нива» (Тернополь)
«Нива» (Винница) – «Агробизнес» (Волочиск)
«Николаев» (Николаев, Львовская обл.)/«Фазенда» (Черновцы) – «Буковина» (Черновцы)
«Горняк-Спорт» (Горишные Плавни) – «Полтава» (Полтава)
«Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье)
«Олимпия» (Савинцы)/«Кудровка» (Кудровка) – «Кремень» (Кременчуг)
«Локомотив» (Киев) – «Диназ» (Вышгород)
«Звягель» (Звягель) – «Чайка» (Петропавловская Борщаговка)
«Штурм» (Иванков)/«ЮКСА» (Киев) – «Нива» (Бузовая)
«Чернигов» (Чернигов) – «Левый Берег» (Киев)
«Тростянец» (Тростянец) – «Реал Фарма» (Одесса)
«Мариуполь» (Мариуполь) – «Васт» (Николаев)
«Виктория» (Сумы) – «Дружба» (Мировка)
Базовый день матчей – 2 августа.
На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.
В третьем предварительном этапе будут участвовать 16 победителей второго предварительного этапа. Базовый день матчей - 15 августа.
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