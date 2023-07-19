Жеребьевка первых раундов Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 21 июля в 13:00
Новый розыгрыш Кубка Украины, сезона-2023/2024, стартует с жеребьевки первого и второго предварительных этапов, запланированной на 21 июля. Начало церемонии жеребьевки в Доме футбола – в 13:00.
В первом предварительном этапе примут участие шесть команд – четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба Второй лиги. Базовый день матчей – 29 июля.
На втором предварительном этапе будут выступать 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг. Базовый день матчей – 2 августа.
На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.
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