Жеребьевка первых раундов Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Новый розыгрыш Кубка Украины, сезона-2023/2024, стартует с жеребьевки первого и второго предварительных этапов, запланированной на 21 июля. Начало церемонии жеребьевки в Доме футбола – в 13:00.

В первом предварительном этапе примут участие шесть команд – четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба Второй лиги. Базовый день матчей – 29 июля.

На втором предварительном этапе будут выступать 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг. Базовый день матчей – 2 августа.

На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.