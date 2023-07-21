16-летний путь. Как Бекхэм проложил для Месси дорогу в MLS

Более 700 представителей СМИ и 5 000 болельщиков собрались на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Гэлакси», чтобы поприветствовать Дэвида Бекхэма в MLS

Это был июль 2007 года, и подписание контракта с Бекхэмом стало рекордным для лиги: соглашение на пять лет и 250 миллионов долларов. Эта девятизначная сумма была завышена, поскольку включала в себя потенциальный доход от рекламы в дополнение к зарплате Бекхэма в 32,5 млн. долларов.

Мало кто знал, что в контракте был спрятан пункт, который 16 лет спустя приведет, возможно, величайшего игрока всех времен в MLS.

На этой неделе «Интер Майами» официально объявил о подписании Лионелем Месси контракта с клубом на два с половиной года. Спустя всего семь месяцев после победы на чемпионате мира аргентинская легенда приезжает в MLS. Путь к этому историческому подписанию контракта начался с прихода Бекхэма более чем полтора десятилетия назад.

«Ирония судьбы в том, что Месси приходит в команду Дэвида», – сказал Тим Лейвеке, бывший руководитель Anschutz Entertainment Group и один из архитекторов сделки с Бекхэмом, в телефонном интервью из Лондона в начале этого месяца. «В конечном счете, именно тот, кто создал возможность, теперь использует ее».

Нити, связывающие сделку Бекхэма с контрактом Месси, многочисленны.

Приход Бекхэма был обусловлен созданием в MLS правила назначенного игрока – инструмента, позволяющего командам тратить на определенных игроков средства, превышающие лимит зарплат, без каких-либо ограничений. Лейвеку потребовалось два года, чтобы убедить владельцев MLS принять «правило Бекхэма», как его первоначально прозвали. Теперь у команд есть по три места «DP» (Designated player, назначенный игрок), и это правило используется для привлечения как известных игроков, таких как Тьерри Анри, Кака, Бастиан Швайнштайгер, Златан Ибрагимович и Дидье Дрогба, так и восходящих звезд или менее известных игроков, процветающих в MLS, таких как Мигель Альмирон, Джосеф Мартинес, Диего Валери и Хани Мухтар. В результате уровень лиги повысился.

Статистика выступлений Дэвида Бекхэма в MLS:

«Майами» использует одно из этих мест для подписания Месси, а другое – для подписания его бывшего партнера по «Барселоне» Серхио Бускетса. Без правила DP такие приобретения были бы невозможны. (По сообщениям, еще один бывший игрок «Барселоны», Жорди Альба, также присоединится к команде в Майами, но не в качестве DP).

Однако более важным фактором, возможно, стала структура сделки с Бекхэмом. Творческий подход к переманиванию Бекхэма из Европы заложил основу для того, как «Майами» подошел к переговорам по Месси, чтобы составить конкуренцию командам из Европы и Саудовской Аравии с большими карманами.

Английскому полузащитнику был всего 31 год, и он заканчивал победный сезон в составе мадридского «Реала». Он был суперзвездой мирового масштаба. В футбольном мире этот шаг был поставлен под сомнение, но Бекхэм не забывал о том, что его игровая карьера когда-нибудь закончится. Иными словами, Бекхэм думал как о долгосрочной, так и о краткосрочной перспективе.

Сделка с MLS имела для Бекхэма многочисленные коммерческие выгоды. В нем также совпали интересы владельца «Гэлакси», компании AEG, и менеджера Бекхэма Саймона Фуллера и его компании 19 Entertainment, а также жены Бекхэма, Виктории Бекхэм, бывшей участницы группы «Spice Girls».

Переход Бекхэма в MLS способствовал росту известности Виктории и расширению ее возможностей в Голливуде, включая часовую телепрограмму «Виктория Бекхэм: приезд в Америку» на канале NBC. Кроме того, компания AEG подписала контракт на продвижение воссоединительного тура группы Spice Girls, в рамках которого было проведено несколько концертов на площадках, принадлежащих AEG. Бекхэмы стали близкими друзьями Тома Круза и Кэти Холмс и превратились в голливудских знаменитостей категории «А». В списке самых высокодоходных голливудских пар 2007–2008 годов, составленном журналом Forbes, Бекхэмы заняли третье место с состоянием 58 млн. долларов, уступив только Jay-Z и Бейонсе и Уиллу и Джаде Пинкетт Смит.

Минимальная зарплата резервиста в MLS начиная с 2007 года:

Фуллер, магнат индустрии развлечений, стоящий за «American Idol» и «Spice Girls», который выступил посредником в заключении сделки, говорил о том, что в структуре контракта заложены амбиции.

«Стреляйте в звезды», – сказал Фуллер в книге покойного журналиста Гранта Уола «Эксперимент Бекхэма». «И если ты в них не попадешь, значит, было хотя бы интересно попробовать. А если попадешь – значит, ты вошел в историю».

Лейвеке и «Гэлакси» потратили годы на построение отношений с Бекхэмом, начиная со встречи в 2002 году с хорошим другом Бекхэма Терри Бирном, чтобы обсудить создание футбольной академии с филиалами в Лондоне и Лос-Анджелесе. В течение последующих четырех с лишним лет состоялось еще несколько встреч, но, когда летом 2007 года истек срок контракта Бекхэма с мадридским «Реалом», «Гэлакси» поняла, что настало время действовать. Владельцы MLS утвердили правило DP в ноябре 2006 года, и «Гэлакси» дождались 1 января 2007 года, когда они могли легально поговорить с Бекхэмом о подписании предварительного контракта, чтобы сделать официальное предложение. В книге «Эксперимент Бекхэма» Лейвек назвал следующие 10 дней «сумасшедшей лихорадкой», в которой он работал с Фуллером и агентом CAA Джеффом Фраско, чтобы довести сделку до конца. 11 января 2007 года Бекхэм подписал контракт. Сделка предусматривала распределение доходов, связанных с продажей бутс, футболок, билетов и т.д.

Но был и менее известный пункт, который, как надеялся Фуллер, поможет Бекхэму войти в историю.

Этот пункт позволял Бекхэму приобрести права на команду расширения за определенную плату в размере 25 млн. долларов. В то время последняя команда расширения MLS, ФК «Торонто», заплатила за вступление в лигу всего 10 млн. долларов. Однако, как рассказал в мартовском интервью The Athletic комиссионер MLS Дон Гарбер, контракт был не так прост, как просто включение опциона на команду.

Бекхэм должен был играть в лиге в течение всех пяти лет действия контракта, и за эти пять лет MLS должна была существенно расшириться с 13 команд до порогового значения в 20. Опцион также включал пункт о том, что Бекхэм не сможет разместить свою команду расширения в Нью-Йорке.

«Я бы сказал вам, что вероятность того, что это произойдет, если бы вы делали ставки, была бы чертовски близка к нулю», – сказал Гарбер в марте. «А это произошло».

Бекхэм продержался в «Гэлакси» все пять лет, несмотря на трудное начало. Он приехал в США в 2007 году с травмой лодыжки и провел всего пять матчей за слабую на тот момент команду «Гэлакси» в том сезоне. Первый год его пребывания в MLS был освещен не меньше, чем разочарование болельщиков, которые платили за возможность увидеть его, а Бекхэм оставался на скамейке запасных или не выходил на поле. Журнал ESPN опубликовал полностраничную фотоиллюстрацию с заголовком «Bench It Like Beckham».



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В своем втором сезоне в MLS Бекхэм провел с первых минут 25 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач, но «Гэлакси» вновь не смог выйти в плей-офф. Переход Бекхэма в 2009 году на правах аренды в «Милан» и последовавшая за этим драма – Бекхэм хотел остаться в Италии на постоянной основе – стали причиной его нежелательного возвращения в «Гэлакси» летом, когда фанаты «Лос-Анджелеса» вывесили баннеры «Go Home Fraud» (иди домой, мошенник). Однако Бекхэм помог «Гэлакси» выйти в Кубок MLS, где они уступили «Реал Солт-Лейк» по пенальти.

Бекхэм пропустил большую часть сезона 2010 года после разрыва ахилла во время второй аренды в «Милане», но вернулся в конце года и помог «Гэлакси» завоевать Supporters’ Shield, который вручается лучшей команде регулярного чемпионата MLS. Затем он помог «Гэлакси» выиграть Кубок MLS в 2011 и 2012 годах, сыграв в 60 матчах (включая участие в плей-офф), забив 9 голов и отдав 27 результативных передач в этих победных сезонах.

По словам Лейвека, эти два Кубка MLS сыграли решающую роль в наследии сделки.

«Одна вещь, помимо коммерческого смысла, заключается в том, что нужно найти правильного человека», – сказал Лейвеке. «Условия были экономически выгодными, но нужно обладать характером, чтобы взвалить на свои плечи всю нагрузку. Дэвид оставался с нами в течение пяти лет. Нам потребовалось время, чтобы победить, но потом мы начали выигрывать чемпионаты. Он знал, что это важнее, чем опция покупки франшизы на расширение, экономические возможности, спонсорство. Мы должны были побеждать. Если мы не выигрывали, это был провал. Так что начните с этого...

Дэвид знал это – он постоянно повторял: «Мы должны побеждать. Мы должны быть сосредоточены на победе, а все остальное приложится само собой». Он был чертовски заинтересован в том, чтобы эксперимент удался, и у него был шанс выиграть трофеи и создать свое наследие в лиге. Без этого мы сегодня не говорили бы о Месси. Если бы Дэвид не выиграл, и это был бы просто рекламный трюк, все было бы иначе... Дэвид проложил путь и убедил таких людей, как Месси, что здесь все работает».



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За пять лет пребывания Бекхэма в лиге MLS выросла с 13 до 19 команд, вернувшись в Сан-Хосе и расширившись до Сиэтла, Филадельфии, Ванкувера, Портленда и Монреаля. 5 февраля 2014 года, вскоре после завершения карьеры, Бекхэм реализовал опцион на создание команды расширения и объявил о переходе в Майами. Прошло шесть лет, прежде чем команда из Майами наконец появилась, но настойчивость Бекхэма и влияние его контракта вновь стали поворотным моментом в истории MLS.

Как и Лейвек, годами добивавшийся расположения Бекхэма, Хорхе Мас более трех лет выстраивал отношения, которые в итоге привлекли Месси в MLS. По словам многочисленных источников, Бекхэм играл в этом процессе несколько второстепенную роль, выступая для Месси скорее в качестве друга, который мог бы дать совет, что такое переезд семьи в США для игры в MLS, и какое давление может при этом возникнуть. Ведь мало кто способен понять то, что предстоит пережить Месси.

Соглашение с Месси включает в себя пункт о части акций «Интер Майами», который начнет действовать после того, как он закончит играть, что является очень ценным активом, учитывая, что Sportico оценивает стоимость клуба в 585 млн. долларов. Эта оценка была определена до подписания контракта с Месси и до начала строительства стадиона «Майами Фридом Парк» стоимостью 1 млрд. долларов, что говорит о том, что Месси не останется с пустыми карманами и после завершения карьеры игрока.

Месси также ведет переговоры о партнерстве с Apple и Fanatics, которые, как ожидается, будут включать разделение доходов, и обсуждает с Adidas, с которой у него пожизненный контракт, бонусы, связанные с его подписанием в MLS. Мас оценивает стоимость сделки в 50-60 млн. долларов в год без учета корпоративных партнерств – это значительные инвестиции.

«Я думаю, что герой этой сделки – Хорхе Мас», – сказал Лейвек, который первоначально инвестировал в «Интер Майами», но больше не владеет его акциями. «Смелое, дерзкое экономическое решение. Это риск Хорхе. Это большой риск. Гораздо больший, чем в случае с Дэвидом, потому что ставки сейчас выше. Это смелый и блестящий шаг с его стороны. Теперь его команда вырвется вперед. Теперь «Майами» станет одной из самых важных франшиз не только в лиге, не только на рынке, но и на планете. Блестяще. Гениальный ход, но для этого нужно мужество. Он не отступал и грыз его в течение двух лет. Мужество, мужество, мужество».



ФК Интер Майами

Между MLS, в которую Бекхэм пришел в 2007 году, и той, в которой Месси будет играть в 2023 году, очень мало сходства.

Когда 16 лет назад Бекхэм подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», в MLS было всего 13 команд. Сегодня их 29. Последняя команда, расширившая лигу в 2007 году, ФК «Торонто», заплатила за вход в лигу 10 млн. долларов. В 2025 году MLS примет 30-ю команду в Сан-Диего, получив за это 500 млн. долларов. В то время телевизионный контракт MLS с ESPN приносил 8 млн. долларов в год. В настоящее время контракт с компанией Apple составляет 250 млн. долларов в год, а трансляции ведутся по всему миру, где есть Apple TV.

На поле продукт также претерпел значительные изменения. Минимальная зарплата резервиста в 2007 году составляла 12 900 долларов, только четыре игрока зарабатывали 1 млн. долларов и более, а медианная зарплата составляла 53 000 долларов. Команды летали коммерческими рейсами и останавливались в некачественных отелях – некоторые из них были настолько плохими, что «Гэлакси» приходилось платить за переезд в более комфортабельные номера. В команде Бекхэма были такие товарищи, как Кайл Верис и Майк Рэндольф, которые получали 17 700 долл. в год и в дальнейшем провели большую часть своей карьеры в низших дивизионах американского футбола. Бекхэм получал 6,5 млн. долларов в год, а его самый высокооплачиваемый партнер по команде Лэндон Донован – 900 тысяч долларов. Это создавало неловкую динамику в команде с Бекхэмом. В одной из наиболее известных сцен из книги Уола Бекхэм не стал оплачивать счет за ужин с товарищами по команде, что подчеркивает разницу в оплате труда и динамику, которую она создавала в раздевалке. Однако Бекхэм купил колонки для раздевалок команды, пытаясь преодолеть разрыв.

В современной MLS минимальная зарплата резервистов составляет 67 360 долларов, базовая зарплата 101 игрока составляет не менее 1 млн. долларов, а медианная зарплата – 250 000 долларов. Месси будет летать чартерными рейсами команды и останавливаться в хороших отелях – хотя Майами наверняка будет оценивать каждую гостиницу на выездных матчах, чтобы решить, можно ли найти лучшие условия проживания. Хотя он войдет в раздевалку, где все еще есть подростки – «домашние игроки» (игроки, прошедшие курс развития в академии команды), получающие более низкие зарплаты, здесь также будут такие игроки, как Бускетс, и высокооплачиваемые ветераны, например, бывший MVP MLS Джосеф Мартинес, забивший более 100 голов за карьеру в лиге и получающий зарплату более 4 млн. долларов; экс-игрок АПЛ и сборной США по футболу ДеАндре Йедлин, заработавший за свою карьеру миллионы и получающий около 825 тыс. долл. в год, и травмированный бразильский полузащитник Грегоре, прибывший в Майами из «Байи» за 4 млн долларов с зарплатой 725 тысяч долларов.

Количество игроков с зарплатой в более чем 1 млн. долларов в год в MLS (2007 – 2023):

MLS прошла долгий путь, в том числе и благодаря приходу Бекхэма. Однако, несомненно, есть куда двигаться дальше. Расходы по-прежнему направлены в основном на нескольких топ-игроков, и MLS продолжает бороться за уважение в мировой футбольной иерархии. Кроме того, она по-прежнему уступает мексиканской лиге МХ в борьбе за региональное первенство.

Однако есть надежда, что Месси сможет оказать такое же влияние на развитие лиги, как и Бекхэм 16 лет назад. Лейвек считает, что владельцы лиги будут готовы воспользоваться этим моментом.

«Сегодня владеть клубом лиги – это совсем другое», – сказал Лейвек. «Учитывая, что сейчас в лиге 30 команд, владельцы стали гораздо более предприимчивыми. Есть много очень молодых, начинающих предпринимателей, которые владеют франшизами. Команды продаются по 500 млн. долларов. У Месси есть ветер в парусах, которого не было у Бекхэма. Когда появился Бекхэм, мы испытывали трудности и думали, как сделать так, чтобы лига выжила и процветала в долгосрочной перспективе. Сейчас дела в лиге идут феноменально, и стоимость активов огромна... Это принципиальной иной уровень экономической ситуации».

Пол Тенорио, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух