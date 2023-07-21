Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин более не является приоритетной целью на трансферном рынке для «Интера», сообщает Inter-News.it со ссылкой на Sky Sports 24.

Отмечается, что украинский голкипер с первого места в списке желаемых кандидатов на усиление позиции № 1 переместился на вторую.

Приоритетной целью для миланского клуба по состоянию на текущий момент является 34-летний вратарь «Баварии» Ян Зоммер.

Интерес к Трубину у «Интера» начал угасать после того, как стало понятно, что в торгах с «Шахтером» между сторонами существуют слишком большие разногласия относительно стоимости вратаря – изначально «нерадзурри» оценивали Анатолия в 10 миллионов евро, в то время как «горняки» хотели выручить за своего футболиста 35 миллионов.