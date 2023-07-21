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  4. Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 23:35 |
1321
18

Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера

Миланский клуб сфокусирован на подписании другого вратаря

21 июля 2023, 23:35 |
1321
18
Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин более не является приоритетной целью на трансферном рынке для «Интера», сообщает Inter-News.it со ссылкой на Sky Sports 24.

Отмечается, что украинский голкипер с первого места в списке желаемых кандидатов на усиление позиции № 1 переместился на вторую.

Приоритетной целью для миланского клуба по состоянию на текущий момент является 34-летний вратарь «Баварии» Ян Зоммер.

Интерес к Трубину у «Интера» начал угасать после того, как стало понятно, что в торгах с «Шахтером» между сторонами существуют слишком большие разногласия относительно стоимости вратаря – изначально «нерадзурри» оценивали Анатолия в 10 миллионов евро, в то время как «горняки» хотели выручить за своего футболиста 35 миллионов.

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Анатолий Трубин Интер Милан Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Ян Зоммер Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник Inter-News.it
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Комментарии 18
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OleksandrFCDD
Хтось пишається трансферною політикою Шахтаря, але щось успіхів я останнім часом, окрім продажу Мудрика, не помічаю. Загалом провали.
Як на мене, "трюк Довбика" в цій ситуації неможливий, Трубін не продовжить контракт. 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Владимир одесский
Чого і варто було очікувати!
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+5
FunnyCat_____
Надеюсь Трубин не продлит контракт и уже зимой подпишет предварительный с условным Вильяреалом!
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+4
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avk2307
Та еще ничего не решено, но Интер хочет не больше 15 млн и это реальность.
Пусть торгуются... Но не 35 же , это как то неадекватно
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+4
avk2307
Треффорд в Бернли за 17, Вер Брюгген в Байтоне за 10, а от Трубина ждут 35?
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+4
avk2307
далі буде...
Романо,Скіра включайтесь
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
Remark
Бугага
Ответить
0
Петр Яновский
Как же так? Закарпатфан уже 30 лямов от его трансфера распланировал
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0
EGOS
українські покупні журналізди, якщо коротко..
..якусь ахінею на замовлення зварганили, покрутили тиждень-два, а коли з"явився варіант спалитися і виставити себе тупими клоунами, - злилися в клозет..  отакі от збльовки...
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0
Nordenus
Он бы там на банке сидел, так что все хорошо
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-1
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