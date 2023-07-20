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Италия
20 июля 2023, 15:36 | Обновлено 20 июля 2023, 15:40
446
0

Интер хочет закрыть сделку по Зоммеру, а потом взяться за Трубина

Симоне Индзаги хочет получить двоих голкиперов, которые будут конкурировать за место в составе

20 июля 2023, 15:36 | Обновлено 20 июля 2023, 15:40
446
0
Интер хочет закрыть сделку по Зоммеру, а потом взяться за Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

«Интер», продав в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро Андре Онана, намерен в ближайшее время закрыть пробел во вратарской линии. Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги хочет заполучить двух новых голкиперов, которые будут конкурировать за место в стартовом составе.

В ближайшие 48 часов «нерадзурри» намерены уладить все формальности перехода 34-летнего швейцарца, после чего приступить к переговорам с «Шахтером» по Анатолию Трубину. Немецкий гранд хочет получить за голкипера 6 миллионов евро, «Интер» готов заплатить четыре. Однако в Милане уверены, что стороны придут к компромиссу.

Руководство «Интера» хочет, чтобы к турне по Японии вратарская линия была полностью укомплекована.

Ранее была информация, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отправился в Милан на переговоры с «Интером».

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Интер Милан Анатолий Трубин Ян Зоммер
Источник La Gazzetta dello Sport
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