Интер хочет закрыть сделку по Зоммеру, а потом взяться за Трубина

«Интер», продав в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро Андре Онана, намерен в ближайшее время закрыть пробел во вратарской линии. Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги хочет заполучить двух новых голкиперов, которые будут конкурировать за место в стартовом составе.

В ближайшие 48 часов «нерадзурри» намерены уладить все формальности перехода 34-летнего швейцарца, после чего приступить к переговорам с «Шахтером» по Анатолию Трубину. Немецкий гранд хочет получить за голкипера 6 миллионов евро, «Интер» готов заплатить четыре. Однако в Милане уверены, что стороны придут к компромиссу.

Руководство «Интера» хочет, чтобы к турне по Японии вратарская линия была полностью укомплекована.

Ранее была информация, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отправился в Милан на переговоры с «Интером».