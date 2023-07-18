Дискуссии по телепулу, Свитолина снова первая ракетка, трансферы УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 июля.

1. Источник: клубы УПЛ согласны объединить беттинговые права в единый продукт. В финальный пакет войдут права на юношеский чемпионат, ПФЛ, женское первенство и футзал.

2. Бунт! XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ. Олег Шадрунов представил план телеканала для показа игр

3. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо. Воспитанник академии «Атлетико Минейро» продолжит карьеру в Украине

4. УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат россии. «Севастополь» и «Рубин» из Ялты сыграли в матчах дивизиона Б второй лиги

5. Шахтер подпишет левого защитника из Бразилии. Еще один Педриньо. «Горняки» оформят пятилетнее соглашение со свободным агентом

6. Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины. Маркета Вондроушова дебютировала в первой десятке

7. С лицензией на ОИ! Середа и Болюх – серебряные призеры ЧМ-2023 по водным видам. Украинцы взошли на пьедестал почета на 10-метровой вышке

8. Днепр-1: активная и агрессивная украинизация. Обозреватель Sport.ua поражен эффективной трансферной кампанией днепрян

9. Тактические игры Вингегора и Погачара. Итоги второй недели Тура-2023. Sport.ua подводит итоги второй недели «Большой петли» 2023 года.

10. Мексика обыграла Панаму и в 9-й раз завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ. Единственный гол в финале забил Сантьяго Хименес на 88-й минуте