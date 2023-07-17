Бунт! XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ

Канал XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ.

Сегодня, 17 июля, директор телеканала Олег Шадрунов рассказал на онлайн-совещании представителей 13 клубов УПЛ относительно единого телепула., что конкретно XSport может предложить:

Подписать контракт с УПЛ по системе «3+2»;

Полностью оплатить продакшн матчей в первые полгода;

Доделать отдельную ОТТ-платформу до 1.01.2024;

В первые полгода транслировать матчи бесплатно в открытом доступе: в покрытии режима Т2 и кабельных сетях;

После запуска ОТТ-платформы и реализации платных пакетов распределять средства следующим образом: 15% удерживает канал для компенсации затрат, 85% – передаются клубам.

Как сообщает «ТаТоТаке», клубы получали бы свою долю после того, как прибыль XSport отобьет все расходы канала на продакшн.

По информации источника, XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы взбунтовались и настояли, что все должно делиться одинаково.