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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 18:47 | Обновлено 17 июля 2023, 18:59
803
1

Бунт! XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ

Олег Шадрунов представил план телеканала для показа игр

17 июля 2023, 18:47 | Обновлено 17 июля 2023, 18:59
803
1
Бунт! XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ
УПЛ

Канал XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ.

Сегодня, 17 июля, директор телеканала Олег Шадрунов рассказал на онлайн-совещании представителей 13 клубов УПЛ относительно единого телепула., что конкретно XSport может предложить:

  • Подписать контракт с УПЛ по системе «3+2»;
  • Полностью оплатить продакшн матчей в первые полгода;
  • Доделать отдельную ОТТ-платформу до 1.01.2024;
  • В первые полгода транслировать матчи бесплатно в открытом доступе: в покрытии режима Т2 и кабельных сетях;
  • После запуска ОТТ-платформы и реализации платных пакетов распределять средства следующим образом: 15% удерживает канал для компенсации затрат, 85% – передаются клубам.

Как сообщает «ТаТоТаке», клубы получали бы свою долю после того, как прибыль XSport отобьет все расходы канала на продакшн.

По информации источника, XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы взбунтовались и настояли, что все должно делиться одинаково.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телеканал XSPORT ТаТоТаке телепул УПЛ-ТВ
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
чото ржу )))
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