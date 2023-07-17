XSport готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ. Стали известны детали
«Рух» готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ-ТВ
Канал XSport предварительно готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ.
Об этом сообщает «ТаТоТаке» после онлайн-совещания представителей 13 клубов УПЛ относительно единого телепула.
Владельцем XSport является украинский политик Борис Колесников. По информации источника, XSport сделал предложение контракта по системе 3+2, однако не предоставил детальный план.
Также сообщается, что львовский футбольный клуб «Рух» готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ-ТВ.
Конечный срок переговоров – до 12:00 среды, 19 июля. Ранее стало известно, что «Кривбасс», «Верес» и «Полесье» отказывались подписывать договор о добровольной передаче телеправ УПЛ и собирались сделать свой контент. Однако «ТаТоТаке» утверждает, что после предложений к мероприятию присоединились и эти 3 команды. На совещании было 13 представителей команд УПЛ – все, кроме «Зари», «Динамо» и «Днепра-1».
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