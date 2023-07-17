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  4. XSport готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ. Стали известны детали
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 15:59 |
538
5

XSport готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ. Стали известны детали

«Рух» готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ-ТВ

17 июля 2023, 15:59 |
538
5
XSport готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ. Стали известны детали
Twitter

Канал XSport предварительно готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ.

Об этом сообщает «ТаТоТаке» после онлайн-совещания представителей 13 клубов УПЛ относительно единого телепула.

Владельцем XSport является украинский политик Борис Колесников. По информации источника, XSport сделал предложение контракта по системе 3+2, однако не предоставил детальный план.

Также сообщается, что львовский футбольный клуб «Рух» готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ-ТВ.

Конечный срок переговоров – до 12:00 среды, 19 июля. Ранее стало известно, что «Кривбасс», «Верес» и «Полесье» отказывались подписывать договор о добровольной передаче телеправ УПЛ и собирались сделать свой контент. Однако «ТаТоТаке» утверждает, что после предложений к мероприятию присоединились и эти 3 команды. На совещании было 13 представителей команд УПЛ – все, кроме «Зари», «Динамо» и «Днепра-1».

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телеканал XSPORT УПЛ-ТВ Рух Львов Верес Ровно Полесье Житомир телепул ТВ-права телевидение Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ТаТоТаке Борис Колесников
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Gargantua
- аве, Борис Викторович!
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Троянец
Команды бенито  минусового и опзжистов суркисов и Гелера как всегда против,деды и бабы им не разрешают 
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+1
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Злий Глобинець
Це дуже гарна пропозиція. В умовах війни так просто шикарна! Адже XSport досвідчений спортвний транслятор. І що головне, загальнодоступний на Т2! Нарешті суркісові бабусі і дідусі безкоштовно дивитимуться нашу УПЛ
Чи і тут "баба Яга" (себто Суркіси з Коломойським) проти?
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-1
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