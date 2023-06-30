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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 06:23 | Обновлено 30 июня 2023, 07:13
1102
1

Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ

Альянс из 13 команд хочет организовать телепул отдельно от Динамо, Днепра-1, Зари

30 июня 2023, 06:23 | Обновлено 30 июня 2023, 07:13
1102
1
Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
1927.kiev.ua

Три клуба – Кривбасс Кривой Рог, Верес Ровно и Полесье Житомир – пока отказываются подписывать договор о добровольной передаче телеправ УПЛ.

По данным KDK, эти клубы, вероятно, ожидают предложения от Setanta Sports.

Эти клубы вместе входят в альянс 13 команд, которая планируют организовать телепул отдельно от трех команд, у которых контракт с 1+1 Media – Динамо, Днепра-1 и Зари.

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Источник KDK
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Xzibit11
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