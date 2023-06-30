Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ

Три клуба – Кривбасс Кривой Рог, Верес Ровно и Полесье Житомир – пока отказываются подписывать договор о добровольной передаче телеправ УПЛ.

По данным KDK, эти клубы, вероятно, ожидают предложения от Setanta Sports.

Эти клубы вместе входят в альянс 13 команд, которая планируют организовать телепул отдельно от трех команд, у которых контракт с 1+1 Media – Динамо, Днепра-1 и Зари.