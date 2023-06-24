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Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 04:21 | Обновлено 24 июня 2023, 09:31
2414
3

Проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media

Как минимум 12 клубов договорятся о трансляции матчей

24 июня 2023, 04:21 | Обновлено 24 июня 2023, 09:31
2414
3
Проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media
Twitter

Проект «УПЛ ТВ» как единый пул не будет реализован.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, «Днепр-1», «Динамо» и «Заря» останутся на ресурсах 1+1 Media. Также воздержался «Верес», которого не до конца устроила предложенная финансовая схема проекта.

Отмечается, что 12 или 13 (в зависимости от позиции «Вереса») клубов УПЛ планируют реализовать план Б без «отказников». Скорее всего, на основе мультиплатформенного принципа. Это означает, что матчи будут показываться на нескольких ОТТ-платформах, а также на YouTube.

Примерная цена пакета – 50 грн. Ожидаемая прибыль – около 40 миллионов грн на всех.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул УПЛ-ТВ Днепр-1 Динамо Киев Заря Луганск Верес Ровно 1+1 Медиа
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Voxa Hvedyk
Мені ось цікаво що за платформа буде ОТТ ???
Сетанта я думаю уже відкажиться від трансляції....
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+1
Burevestnik
три команди, 15 домашніх матчів, всього 45 матчів дивитись можна і так. Достатньо...
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+1
Kovalchuk
Буду смотреть три команды а бабки хер заплачу 
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0
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