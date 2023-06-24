Проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media

Проект «УПЛ ТВ» как единый пул не будет реализован.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, «Днепр-1», «Динамо» и «Заря» останутся на ресурсах 1+1 Media. Также воздержался «Верес», которого не до конца устроила предложенная финансовая схема проекта.

Отмечается, что 12 или 13 (в зависимости от позиции «Вереса») клубов УПЛ планируют реализовать план Б без «отказников». Скорее всего, на основе мультиплатформенного принципа. Это означает, что матчи будут показываться на нескольких ОТТ-платформах, а также на YouTube.

Примерная цена пакета – 50 грн. Ожидаемая прибыль – около 40 миллионов грн на всех.