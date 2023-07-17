Шахтер подпишет левого защитника из Бразилии. Еще один Педриньо

21-летний левый защитник Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра), крайним клубом которого был «Атлетико Паранаэнсе», продолжит карьеру в Украине.

Бразильский футболист подпишет пятилетний контракт с «Шахтером». В настоящий момент Педриньо вместе со своими представителями находится в Роттердаме, где расквартированы «горняки», проводящие в Нидерландах летние тренировочные сборы.

С 12 мая нынешнего года Педриньо пребывает в статусе свободного агента, расторгнув контракт с «Атлетико Паранаэнсе», за который футболист провел 69 поединков (2 ассиста).

Отметим, что на контракте в «Шахтере» в настоящий момент уже есть один Педриньо – 25-летний вингер, который на правах аренды играет за «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время подпишет 18-летнего бразильца Невертона из «Сан-Паулу».