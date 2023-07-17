Шахтер подпишет левого защитника из Бразилии. Еще один Педриньо
«Горняки» оформят пятилетнее соглашение со свободным агентом
21-летний левый защитник Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра), крайним клубом которого был «Атлетико Паранаэнсе», продолжит карьеру в Украине.
Бразильский футболист подпишет пятилетний контракт с «Шахтером». В настоящий момент Педриньо вместе со своими представителями находится в Роттердаме, где расквартированы «горняки», проводящие в Нидерландах летние тренировочные сборы.
С 12 мая нынешнего года Педриньо пребывает в статусе свободного агента, расторгнув контракт с «Атлетико Паранаэнсе», за который футболист провел 69 поединков (2 ассиста).
Отметим, что на контракте в «Шахтере» в настоящий момент уже есть один Педриньо – 25-летний вингер, который на правах аренды играет за «Атлетико Минейро».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время подпишет 18-летнего бразильца Невертона из «Сан-Паулу».
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69 поєдинків (2 асисти).
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