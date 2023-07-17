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  4. Шахтер подпишет левого защитника из Бразилии. Еще один Педриньо
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 18:05 |
1568
17

Шахтер подпишет левого защитника из Бразилии. Еще один Педриньо

«Горняки» оформят пятилетнее соглашение со свободным агентом

17 июля 2023, 18:05 |
1568
17
Шахтер подпишет левого защитника из Бразилии. Еще один Педриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо (слева)

21-летний левый защитник Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра), крайним клубом которого был «Атлетико Паранаэнсе», продолжит карьеру в Украине.

Бразильский футболист подпишет пятилетний контракт с «Шахтером». В настоящий момент Педриньо вместе со своими представителями находится в Роттердаме, где расквартированы «горняки», проводящие в Нидерландах летние тренировочные сборы.

С 12 мая нынешнего года Педриньо пребывает в статусе свободного агента, расторгнув контракт с «Атлетико Паранаэнсе», за который футболист провел 69 поединков (2 ассиста).

Отметим, что на контракте в «Шахтере» в настоящий момент уже есть один Педриньо – 25-летний вингер, который на правах аренды играет за «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время подпишет 18-летнего бразильца Невертона из «Сан-Паулу».

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Шахтер Донецк Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) трансферы УПЛ трансферы Атлетико Паранаэнсе
Источник Globoesporte
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Комментарии 17
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Злий Глобинець
Захисник, 21 рік, 69 поєдинків у вищому дивізіоні Бразилії - на перший погляд, непогано. Хотілося б глянути нарізку його гри.
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+1
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Троянец
Ждём в составе чемпионов 
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+1
Роман
Молоді і перспективні бразильці без клубу - це нонсенс.
Там якась вавка у голові чи інші проблеми
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0
igor shmuylo
С перевода с португальского взяли 2 кирпичика , надо еще взять одного большого кирпичя . Ето назыв остатки роскоши , все хорошо забрали осталось одно г ...о  
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0
Alexander Киев
З 12 травня цього року Педріньо перебуває у статусі вільного агента,
розірвавши контракт із «Атлетіко Паранаенсе», за який футболіст провів
69 поєдинків (2 асисти).
Круто   Ласкаво просимо до найкращого клубу України
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Луганчанин
Одни Педриньи за педросовский шахтер))))
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-2
Умник
Почему везде в 15 клубах все нормально, а в одном каждый второй Педриньо?
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-4
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