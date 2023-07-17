Источник: клубы УПЛ согласны объединить беттинговые права в единый продукт

Все клубы Украинской Премьер-лиги согласились объединить беттинговые права в единый продукт.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, все 16 команд, включая «Зарю», «Динамо» и «Днепр-1», пришли к общему согласию передать права УПЛ, чтобы потом выйти на тендер.

Источник утверждает, что в финальный бет-пакет также войдут права на юношеский чемпионат U-19, Первой и Второй лиги, женское первенство и футзал.