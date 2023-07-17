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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 18:47 |
668
0

Источник: клубы УПЛ согласны объединить беттинговые права в единый продукт

В финальный пакет войдут права на юношеский чемпионат, ПФЛ, женское первенство и футзал

17 июля 2023, 18:47 |
668
0
Источник: клубы УПЛ согласны объединить беттинговые права в единый продукт
УПЛ

Все клубы Украинской Премьер-лиги согласились объединить беттинговые права в единый продукт.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, все 16 команд, включая «Зарю», «Динамо» и «Днепр-1», пришли к общему согласию передать права УПЛ, чтобы потом выйти на тендер.

Источник утверждает, что в финальный бет-пакет также войдут права на юношеский чемпионат U-19, Первой и Второй лиги, женское первенство и футзал.

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ТаТоТаке беттинг Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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