Украина. Премьер лига17 июля 2023, 18:47 |
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Источник: клубы УПЛ согласны объединить беттинговые права в единый продукт
В финальный пакет войдут права на юношеский чемпионат, ПФЛ, женское первенство и футзал
17 июля 2023, 18:47 |
668
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Все клубы Украинской Премьер-лиги согласились объединить беттинговые права в единый продукт.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, все 16 команд, включая «Зарю», «Динамо» и «Днепр-1», пришли к общему согласию передать права УПЛ, чтобы потом выйти на тендер.
Источник утверждает, что в финальный бет-пакет также войдут права на юношеский чемпионат U-19, Первой и Второй лиги, женское первенство и футзал.
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