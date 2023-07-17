Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

После завершения Уимблдонского турнира в первой десятке мирового рейтинга состоялись небольшие изменения. Победительница турнира Маркеты Вондроушова спрогрессировала на 32 позиции и дебютировала в топ-10. Ига Свёнтек удержала первую строчку, а Петра Квитова поменялась местами с Марией Саккари.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина после выхода в полуфинал вернулась в первую тридцатку и снова стала лучший из украинских теннисисток. Ангелина Калинина потеряла две позиции, Марта Костюк немного улучшила свое положение, Леся Цуренко вернулась в топ-50. Также в первой сотне осталась Катерина Байндл, но ей будет очень трудно там удержаться. Даяна Ястремская добавила три позиции, Дарья Снигур и Катарина Завацкая – в минусе. Юлия Стародубцева в очередной раз обновила личный рекорд.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок опустилась на одну строчку в парном рейтинге. Также со знаком минус в новой редакции Марта Костюк и Надежда Киченок. Ангелина Калинина улучшила свое положение на 45 позиций

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке финалистки Уимблдона Маркеты Вондроушова и Онс Жабер ворвались в восьмерку лучших, в первой четверке обошлось без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Элина Свитолина после удачного выступления на травяном мейджоре поднялась на 22-е место в Чемпионской гонке. Также в первой тридцатке находятся Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Марта Костюк занимает 32-е место.

Украинки в Чемпионской гонке WTA