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  4. Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
WTA
17 июля 2023, 08:45 |
3386
0

Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

Маркета Вондроушова дебютировала в первой десятке

17 июля 2023, 08:45 |
3386
0
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

После завершения Уимблдонского турнира в первой десятке мирового рейтинга состоялись небольшие изменения. Победительница турнира Маркеты Вондроушова спрогрессировала на 32 позиции и дебютировала в топ-10. Ига Свёнтек удержала первую строчку, а Петра Квитова поменялась местами с Марией Саккари.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина после выхода в полуфинал вернулась в первую тридцатку и снова стала лучший из украинских теннисисток. Ангелина Калинина потеряла две позиции, Марта Костюк немного улучшила свое положение, Леся Цуренко вернулась в топ-50. Также в первой сотне осталась Катерина Байндл, но ей будет очень трудно там удержаться. Даяна Ястремская добавила три позиции, Дарья Снигур и Катарина Завацкая – в минусе. Юлия Стародубцева в очередной раз обновила личный рекорд.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок опустилась на одну строчку в парном рейтинге. Также со знаком минус в новой редакции Марта Костюк и Надежда Киченок. Ангелина Калинина улучшила свое положение на 45 позиций

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке финалистки Уимблдона Маркеты Вондроушова и Онс Жабер ворвались в восьмерку лучших, в первой четверке обошлось без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Элина Свитолина после удачного выступления на травяном мейджоре поднялась на 22-е место в Чемпионской гонке. Также в первой тридцатке находятся Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Марта Костюк занимает 32-е место.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Маркета Вондроушова Онс Жабер
Источник Sport.ua
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