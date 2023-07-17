Король Карлос, сенсационная чешка, титул Киченок и полуфинал Свитолиной

136-й розыгрыш Уимблдонского турнира стал одним из самых интригующих за последнее время и в мужском, и женском разряде, принес много радости украинским болельщикам, а также позволил отлично заработать его участникам.

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас сумел прервать гегемонию Новака Джоковича, который в последний раз уходил побежденным с этих кортов еще в 2017-м, когда не смог доиграть матч против Томаша Бердыха. Рекордный показатель Роджера Федерера в восемь титулов в мужском разряде Уимблдоне пока устоял, у серба осталось 7 побед.

У женщин титул достался теннисистке, которая до начала соревнований не рассматривалась в качестве кандидатки на победу, но по ходу турнира доказала, что впереди у нее большое будущее.

Мужской одиночный разряд. Финал

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [2] – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4

Перед началом турнира было ясно, что если Алькарас не выстрелит, то больше ни у кого особых шансов пободаться с Джоковичем не будет. Еще до начала соревнований снялся прошлогодний финалист Ник Кирьос, также длительное время не было успехов у участника финала 2021 Маттео Берреттини. К счастью, Карлос и Новак были лидерами посева, поэтому раньше финала их встреча произойти не могла.

Джокович по ходу турнира проиграл по сету Хуберту Хуркачу и Андрею Рублеву, но в сумме за шесть матчей отдал всего три своих подачи и выиграл все тай-брейки, доведя победную серию 13-х геймов на турнирах Grand Slam до 15 подряд. Было понятно, что он в отличной форме и явный фаворит матча за титул. Алькарас также проиграл всего два сета, сначала Николас Харри сумел зацепить его на тай-брейке, а в четвертом круге набравший уже ход Берреттини выиграл стартовую партию против испанца. До финала Карлос обыграл двух представителей первой десятки. Можно было не сомневаться, он тоже был готов на 100%.

В финале, который завалил флешбеками 2008 года и знаменитого противостояния Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, Алькарасу удалось почти невозможное. Он проиграл первый сет, но сумел взять свой первый титул на Уимблдоне, став лишь вторым теннисистом, обыгравшим Джоковича в пятисетовом финале турнира Grand Slam. Ранее это удавалось лишь Энди Маррею на US Open 2012. Также Алькарас стал третьим самым молодым чемпионом Уимблдона после Бориса Беккера и Бьорна Борга. Но самое главное – впервые за 20 лет на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета победил не теннисист из Большой четверки. Именно этот момент лично я буду считать успешным началом пути для нового поколения в мужском теннисе. Условные Зверевы и Циципасы свои шансы потеряли и теперь их уже никогда не получат.

Лучший матч

Финал

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [2] – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4

Ничего придумывать не нужно, финал выдался фантастическим, особенно по эмоциях. Карлос, как и на Ролан Гаррос, сначала не справился с нервами, но был уже с опытом того проигранного из-за судорог матча в Париже. Ключевым став второй сет, в концовке которого Алькарас доказал, что Джокович – не бог, и может проиграть тай-брейк. Это лишь укрепило веру 20-летнего испанца в свои силы.

Оба теннисиста сегодня не показали наивысшего уровня игры на протяжении всего матча, у обоих были провалы, и это нормально. Джокович тоже нервничал, один только момент с швырянием ракетки в стойку сетки чего стоит. Серб понимал, что 24-й Шлем точно закроет споры с Надалем, вряд ли Рафа еще что-то выиграет, кроме Ролан Гаррос в следующем году. Да и глядя на стремительный прогресс Алькараса, в это верится с трудом. На трибунах присутствовал король Испании Филипп VI, но на корте был совсем другой король. Он сохранил теннисную корону в рейтинге ATP и намерен быть лучшим всерьез и надолго.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

Прорыв турнира – Кристофер Юбенкс

27-летний Юбенкс ранее был посредственным теннисистом, который показывал себя максимум на челленджерах. Только в этом сезоне ему удалось дебютировать в первой сотне, случилось это после выхода в 1/4 финала на Мастерсе в Майами, где Кристофер стартовал в квалификации. Перед Уимблдоном Юбенксу удалось выиграть травяной турнир на Мальорке, поэтому прорыва от него как раз и ожидали. Американец оправдал надежды, выбив во втором круге прошлогоднего полуфиналиста Кэмерона Норри, а в четвертом – пятого сеяного Стефаноса Циципаса. Более того, в матче 1/4 финала Юбенкс вел 2:1 по сетам против Даниила Медведева, но все же опыта сражений на таких стадиях ему явно не хватило. Проиграв тай-брейк четвертого сета, Кристофер сдался. Тем не менее, выступление и результат достойны самой высокой похвалы, на US Open он может поехать уже в статусе сеяного.

Главные неудачники – Себастьян Корда и Алехандро Давидович-Фокина

Корда был очень неплох на турнире Queen's Club Championships в Лондоне, где переиграл Кэмерона Норри и Фрэнсиса Тиафо. Остановить его смог только Карлос Алькарас, поэтому казалось, что перспективы у Себастьяна отличные. Тем более, он попал в приятную четверть к Даниилу Медведеву, с которым на траве вполне можно сражаться. К большому удивлению, Корда выбыл уже в первом круге, проиграв в четырех сетах чеху Иржи Веселы, которого во втором раунде разобрал Кристофер О'Коннелл из Австралии.

Испанец Алехандро Давидович-Фокина запомнился тем, что на тай-брейке пятого сета против Хольгера Руне в третьем раунде вел 6:2 и 8:5, но в итоге проиграл. Самое интересное случилось при счете 8:8, когда Алехандро занервничал и не придумал ничего лучшего, чем подать с руки. В футболе в таких ситуациях обычно пробивают паненкой и часто при этом остаются в дураках. Здесь случилась аналогичная ситуация, Руне успел к мячу и пробил навылет. А дальше уже он своей подачей закрыл матч.

Любимец фортуны – Янник Синнер

Итальянец рассматривался, как потенциальный полуфиналист, и в итоге эти ожидания оправдал. Но нужно учесть, что его путь в четверку лучших на турнире вообще без вопросов был самым легким. Только представьте, Синнер в первых пяти матчах не встретился ни с одним сеяным теннисистом. За 20 последних лет Янник стал только вторым таким счастливчиком, в 2019-м так подфартило Рафаэлю Надалю. В твиттере даже шутили, что легкая сетка так расслабила Янника, что он как следует не подготовился к матчу против Новака Джоковича, за что был бит в трех сетах. Недооценки со стороны серба точно не было, в прошлом году ему пришлось отыгрываться в матче с Синнером со счета 0:2 по сетах. Тем не менее, первый полуфинал Уимблдона у Янника уже в активе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Наши

В квалификации выступил только Алексей Крутых, который в этом году впервые играет на всех мейджорах. Уже в первом раунде украинец проиграл Фабиану Марожану. Венгерский теннисист дошел до финала отбора, где в пяти сетах уступил немцу Максимилиану Мартереру. После снятия Ника Кирьоса именно венгр занял его место в основной сетке. В первом раунде Марожан взял один сет у Давида Гоффена, но все же проиграл.

В мужском юниорском турнире стоит отметить победу Генри Серла. Он стал первым британцем за 61 год, который выиграл юниорский Уимблдон. В финале Генри одолел Ярослава Демина, выступающего без флага. Из украинцев в турнире юниоров играл Владимир Якубенко. В обоих разрядах он проиграл в стартовых матчах.

Женский одиночный разряд. Финал

Маркета Вондроушова – Онс Жабер – 6:4, 6:4

Женский финал в этом году получился довольно неожиданным по составу. Перед началом турнира только ленивый не обращал внимание на жеребьевку, по результатам которой большинство фавориток попало в нижнюю половину сетку. Это открыло окно возможностей для участниц из верхней части. Казалось, что этим должна воспользоваться первая ракетка мира Ига Свёнтек, но все оказалось намного запутаннее.

Будущая чемпионка Маркета Вондроушова перед стартом турнира вообще никем не рассматривалась, как претендентка на титул. Рискнувший поставить на ее итоговую победу, мог умножить свою ставку не менее, чем в 200 раз (в зависимости от букмекеров). До этого года она проиграла 10 из 12 матчей на траве в основе турниров WTA, перед Уимблдоном-2023 дошла до 1/4 финала в Берлине – и на этом все. Для Маркеты это был 21-й турнир Grand Slam, только дважды она доходила до 1/4 финала, но при этом оба раза принимала участие в матче за титул. В 2019-м чешка без особых шансов проиграла в Париже на своем любимом покрытии восходящей на тот момент звезде Эшли Барти и после этого четыре года не могла пробиться дальше четвертого круга.

Конечно же, причина была весомая – высокая травматичность. К примеру, в прошлом году чешка пропустила три мейджора из-за операции на запястье. На самом турнире Вондроушова сразу же показала, что с ней нужно будет считаться, легко обыграв во втором круге 12-ю ракетку мира Веронику Кудерметову. Далее по сетке были также неплохие соперницы, но никого их топов. Впрочем, об этом чуть ниже.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Финалистка Онс Жабер в этом году провела во многом выдающийся турнир, а вот поставить в конце жирную точку не получилось. По ходу травяного сезона спортсменка из Туниса не показала ничего выдающегося, но на кортах Уимблдона в большинстве матчей сыграла блестяще. Любопытно, что Жабер в этом году удалось отомстить трем теннисисткам, которые в последние годы закрывали перед ней двери в Лондоне. В четвертом круге была деклассирована Петра Квитова, остановившая ее в 2019-м, после этого был взят реванш за поражение в прошлогоднем финале против Елены Рыбакиной. В полуфинале Онс совершила мощнейший камбэк в противостоянии со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, обыгравшей ее в 1/4 финала в 2021-м.

В финальном матче Жабер прогнозировано играла активней, но с подачей были большие проблемы, а точность в ударах оставляла желать лучшего. Иногда так бывает, что когда в одной части сетки спортсмен обыгрывает главных фаворитов, то на последний матч может не хватить физических и моральных сил. Возможно, в этот раз была именно такая история.

Лучший матч

1/2 финала

Онс Жабер [6] – Арина Соболенко [2] – 6:7(5), 6:4, 6:3

В этом году было много классных матчей, больше всего хотелось бы выделить вышеупомянутый поединок Жабер и Соболенко. Возможно, он не стал лучшим по качеству игры, но нерв матча чувствовался очень остро. Дело в том, что после вылета Иги Свёнтек в 1/4 финала Соболенко оставалось две победы до дебюта в статусе первой ракетки мира. Первый шаг она сделала относительно легко, одолев американку Мэдисон Киз (6:2, 6:4), а в полуфинале не сложилось. Жабер проиграла первый сет на тай-брейке, во втором горела 2:4, но сумела взять четыре гейма кряду, сломив соперницу. Теннис в очередной раз был спасен.

Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Прорыв турнира – Мирра Андреева

16-летняя теннисистка с перспективами французского гражданства в этом году показывает высокие результаты. На Ролан Гаррос она с квалификации дошла до третьего раунда, где проиграла лишь сопернице из первой десятки мирового рейтинга – американке Кори Гауфф. В Лондоне удалось даже больше. Андреева снова преодолела отборочный этап, а в основе выиграла три матча. 10-я сеяная Барбора Крейчикова снялась во втором сете, после чего была победа над еще одной сеяной теннисисткой – Анастасией Потаповой, это обеспечило дебют в топ-70. Остановить тинейджерку в волевом стиле смогла опытная американка Мэдисон Киз. Кстати, в том матче был интересный эпизод с броском ракетки. На Уимблдоне подобные действия строго запрещены, а Мирра пыталась доказать судье, что это вышло случайно. В итоге организаторы решили, что эти глаза все же могут врать, и оштрафовали Андрееву на 8 тысяч долларов за неспортивное поведение.

Главная неудачница – Кори Гауфф

Американка уже в 15 лет играла в четвертом круге Уимблдона, после чего превзойти это достижение пока не смогла, хотя многие эксперты не сомневаются, что Коко рано или поздно выиграет Уимблдон и не один раз. В этом году даже до повторения лучшего результата на травяном мейджоре ей было далеко. В первом раунде жребий выдал Гауфф чемпионку Australian Open 2020 Софию Кенин, которая в статусе андердога взяла да и обыграла фаворитку в трех сетах. В новой редакции Кори не потеряет седьмую строчку в мировой классификации, но теперь будет отставать от шестой позиции на 1457 очков. Учитывая, что Вондроушова, которая дебютирует в десятке, будет всего в 284 очках позади – радости от такого выступления немного.

Любимица фортуны – Маркета Вондроушова

Кроме всех заслуг чешки не стоит забывать, что ее путь к финалу был намного легче, чем у Жабер. После Кудерметовой Маркета одолела хорватку Донну Векич и соотечественницу Марию Боузкову. В матче 1/4 финала неудачница четвертьфиналов Джессика Пегула вела в третьей партии 4:1, но у американки снова не получилось сделать шаг вперед на мейджорах. Шесть поражений в шести четвертьфиналах – побить такой результат может только Андрей Рублев из мужской сетки. В полуфинале Вондроушова сыграла с Элиной Свитолиной. Ручаюсь, что вы видели тот матч и смогли сами сделать правильные выводы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова в своем боксе

Наши

Уимблдон-2023 для украинских теннисисток однозначно стал самым успешным за всю историю. В этом году наши девушки обновили много национальных достижений (первый раз четверо были во втором круге, три – в третьем), отыграли знаковые для себя матчи, а Людмила Киченок и вовсе взяла титул в парном смешанном разряде. Но обо всех поподробней.

Элина Свитолина до Уимблдона сыграла один матч на траве против Линды Фругвиртовой в Бирмингеме. Это был страх и ужас, лично у меня не было абсолютно никаких ожиданий от ее будущего выступление на траве. Стартовать пришлось с легендой – пятикратной чемпионкой турнира Винус Уильямс. Даже в 43 американка опасна на траве, поэтому поражение на старте было реальным. Уильямс-старшая неплохо начала, но очень быстро поскользнулась и упала, после чего не могла играть в полную силу. Во втором круге с Элизой Мертенс вышел очень странный матч с итоговым счетом в лучших традициях женского тенниса (6:1, 1:6, 6:1). У украинки были некоторые проблемы во второй партии, хотя она доминировала без вопросов. Софии Кенин в третьем круге хватило на один сет борьбы, после проигранного тай-брейка она была сломлена.

Казалось, что потолок достигнут, Виктория Азаренко с 0-5 в личных встречах в четвертом круге выглядела, как конечная остановка. Все к этому и шло, но Свитолиной в который раз удалось удивить всех и камбэкнуть со счета 2:6, 0:2. Важнейшая победа, которую нельзя недооценивать. А в 1/4 финала Элина одолела еще и первую ракетку мира Игу Свёнтек, показав, что на траве против польки пока можно выигрывать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Соперница в полуфинале была неудобна стилистически, с левшами у Свитолиной из-за доминирующей игры слева проблемы были всегда. К сожалению, не удалось увидеть и какого-то конкретного плана на матч, не было видно, за счет чего Свитолина с тренером собирались выиграть этот поединок. Перманентная игра под форхенд Вондроушовой – очень изысканное и эффектное игровое самоубийство, вопросов нет. Что-то подобное мы видели и в матче сборных. Тем не менее, в тот момент хотелось бы чего-то более интересного, с заявкой на победу.

Жаль, что не получилось в полуфинале, но общее выступление Свитолиной – это оглушительный успех. Так удачно спарку Ролан Гаррос + Уимблдон она вообще никогда не играла. А ведь всего 9 месяцев назад Элина родила дочь. Теперь можно говорить смело, что феноменальное возвращение состоялось, Элина снова становится первой ракеткой Украины и будет в топ-30. В Чемпионской гонке она отстает на 638 очков от восьмого места, и с такими результатами имеет реальные шансы даже отобраться на Итоговый турнир.

Леся Цуренко в прошлом году показала, что на траве может показывать игру высокого класса, которая приносит результат. В этом сезоне из-за травм не все складывалось, но к главному турниру Леся подошла в неплохой готовности. Более того, Цуренко попала в отличную часть сетки, где можно было пошуметь. В первых раундах удалось обыграть американку Клэр Лю и чешку Катерину Синякову, а в третьем круге случился эпичный поединок с Аной Богдан из Румынии. Обе теннисистки брали медицинские тайм-ауты и доигрывали на морально-волевых, из-за чего тай-брейк финального сета стал рекордным по продолжительности в истории турниров Grand Slam у женщин – украинка выиграла со счетом 20:18, впервые в карьере пробившись во вторую неделю на Уимблдоне.

Перед матчем 1/8 финала против Джессики Пегулы главной интригой было, снимется ли Леся до матча или во время, но она нашла в себе силы его отыграть полностью. Американка очень легко обыгрывала украинку почти целый час, после чего Цуренко удалось выиграть два гейма подряд. Если бы это был четвретьфинал, вполне вероятно, что интрига вернулась бы в эту встречу. В любом случае, общий результат выступления шикарен, Леся может собой гордиться.

В последнее время Марте Костюк не очень везет со жребием. В этот раз пришлось стартовать матчем против восьмой сеяной Марии Саккари, которая хорошо чувствует себя на траве. После 0:6 в первом сете надежд на положительный исход не было, но две остановки из-за дождя кардинально изменили расклад сил на корте. Со счета 3:3 во втором сете Костюк показывала лучший теннис, чем соперница и заслуженно победила. Эта победа прервала ужасную серию из 14 подряд поражений соперницам из первой десятки рейтинга WTA.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Дальше Марте предстояла встреча с испанкой Паулой Бадосой, у которой украинка ранее не выигрывала. Бадоса кроме начала романтической истории со Стефаносом Циципасом в последнее время запомнилась только отказом от участия на Ролан Гаррос из-за травмы позвоночника. По всей видимости, Паула еще полностью не восстановилась, ведь после 9 сыгранных геймов Бадоса приняла решение сняться. Костюк впервые вышла в третий раунд Уимблдона, но там абсолютно по делу проиграла Мэдисон Киз. В женском парном разряде вместе с Эленой-Габриэлой Русе из Румынии удалось выиграть один матч, в миксте с Марсело Аревало из Сальвадора – дойти до 1/4 финала.

Ангелина Калинина после травмы в финале престижного грунтового турнира в Риме пока так и не смогла выйти на победную тропу. После финала в Италии она максимум выигрывает по одному матчу на турнире, не стал исключением и Уимблдон. В стартовом поединке украинка разобралась с квалифаером Джессикой Бузас Манейро из Испании, а во втором круге украинку остановила чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску. В матче с канадкой Ангелина вроде как начала оформлять свой фирменный камбэк в середине второго сета, когда соперница уже немного подустала, но Андрееску не забыла, что была топом и сумела отыграться с 2:5 в финальной партии. На тай-брейке Калинина горела 3:9, отыграла четыре матчбола, и все же проиграла. В парном разряде Ангелину в дуэте Ириной-Камелией Бегу остановила третья сеяная пара Сторм Сандерс / Элиза Мертенс. Кстати, австралийка и бельгийки до этого отцепили еще и Надежду Киченок с полькой Алисией Росольской. В итоге Сандерс и Мертенс дошли до финала.

Катерина Байндл в пятый раз сыграла в основной сетке Уимблдона и в пятый раз проиграла, на этот раз Лейле Фернандес из Канады. В отличие от большинства предыдущих попыток, интрига в матче жила до самого конца встречи, но в десятом гейме третьей партии канадке удалось взять подачу украинки и не затягивать встречу еще больше. В женском парном разряде Катерина вместе с Дарьей Сэвил из Австралии дошла до второго раунда, где уступила тандему У Фансень / Чжу Линь (Тайвань / Китай).

В квалификации играла Даяна Ястремская и поначалу у нее отлично получалось. В первых двух встречах украинка уверенно переиграла Кимберли Бирелл и Эрику Андрееву, но в финале отбора Даяна в трех партиях уступила 18-летней Селин Наеф из Швейцарии. Обидчица Ястремской в первом раунде основы проиграла 23-й ракетке мира Анастасии Потаповой.

Людмила Киченок неважно выступила в женском парном разряде, не сумев защитить прошлогодний полуфинал. В дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка уже в первом раунде проиграла британкам Хэрриет Дарт и Хизер Уотсон, которые получили уайлд-кард от организаторов. К счастью, в миксте у Люды все получилось. В смешанном парном разряде Киченок играла с олимпийским чемпионом Мате Павичем в статусе седьмых сеяных. Уже во втором раунде им в соперники достался партнер хорвата – Никола Мектич, который выступал с американкой Бернардой Перой. Матч продлился 2 часа 43 минуты, в каждом сете был сыгран тай-брейк. В итоге повезло Киченок и Павичу, больше таких проблем до взятия титула у них не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

Мужской парный разряд. Финал

Уэсли Колхоф / Нил Скупски [1] – Марсель Гранольерс / Орасио Себальос [15] – 6:4, 6:4

Колхоф и Скупски выиграли первый парный титул на турнирах Grand Slam. В 2022-м они проиграли финал US Open. Скупски в предыдущие два годы выигрывал Уимблдон в миксте, играя в паре с американкой Дезире Кравчик.

Женский парный разряд. Финал

Сэ Шувей / Барбора Стрыцова – Сторм Сандерс / Элиза Мертенс [3] – 7:5, 6:4

Сэ Шувей и Стрыцова вернулись в тур на майском турнире в Мадриде, первая еще и выиграла Ролан Гаррос вместе с Ван Сиюй. Для этого дуэта это вторая победа в женском парном разряде Уимблдонского турнира.

Микст. Финал

Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Сюй Ифань / Йоран Флиген (Бельгия) – 6:4, 6:7(9), 6:3

Киченок стала первой украинкой, которая выиграла титул на Уимблдоне. Павич также впервые взял травяной Шлем, хотя до этого уже побеждал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. Их соперники впервые играли на таком уровне.