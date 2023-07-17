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17 июля 2023, 05:10 | Обновлено 17 июля 2023, 05:21
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Мексика обыграла Панаму и в 9-й раз завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ

Единственный гол в финале забил Сантьяго Хименес на 88-й минуте

17 июля 2023, 05:10 | Обновлено 17 июля 2023, 05:21
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Мексика обыграла Панаму и в 9-й раз завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

​​В ночь с 16 на 17 июля в Инглвуде (штат Калифорния) состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ.

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В финальном поединке сборная Мексики с минимальным перевесом обыграла команду Панамы и стала победителем турнира.

Единственный гол в матче забил Сантьяго Хименес точным ударом на 88-й минуте игры.

Ранее в полуфиналах Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама сенсационно обыграла США по пенальти (1:1, пен. 5:4).

Сборная Мексики в 9-й раз завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023). У США – 7 титулов (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021), Канада выиграла турнир один раз (2000).

Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Финал. 17 июля, Инглвуд (Калифорния, США)

02:30. Мексика – Панама – 1:0

Голы: Сантьяго Хименес, 88.

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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