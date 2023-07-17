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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 18:22 |
925
0

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф

«Севастополь» и Рубин» из Ялты сыграли в матчах дивизиона Б второй лиги

17 июля 2023, 18:22 |
925
0
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение клубов из украинского Крыма (ФК «Севастополь» и ФК «Рубин» Ялта) к чемпионату россии.

В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие позорные инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Официальное письмо УАФ по адресу ФИФА и УЕФА

«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения россией всех существующих правил и норм.

В наших официальных письмах №635 от 01.07.2023 и №741 от 22.06.2023 мы обратили ваше внимание на информацию из открытых источников о том, что ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» из временно оккупированного Крыма получили сертификаты на участие во второй лиге россии (третий национальный дивизион). Разрешение на проведение такого действия фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и предыдущим решениям ФИФА и УЕФА (в 2014 году УЕФА предоставил Крыму особый статус).

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решение УЕФА об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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