УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение клубов из украинского Крыма (ФК «Севастополь» и ФК «Рубин» Ялта) к чемпионату россии.

В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие позорные инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Официальное письмо УАФ по адресу ФИФА и УЕФА

«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения россией всех существующих правил и норм.

В наших официальных письмах №635 от 01.07.2023 и №741 от 22.06.2023 мы обратили ваше внимание на информацию из открытых источников о том, что ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» из временно оккупированного Крыма получили сертификаты на участие во второй лиге россии (третий национальный дивизион). Разрешение на проведение такого действия фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и предыдущим решениям ФИФА и УЕФА (в 2014 году УЕФА предоставил Крыму особый статус).

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решение УЕФА об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи».