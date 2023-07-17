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Россия
17 июля 2023, 02:23 | Обновлено 17 июля 2023, 02:28
36
0

Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф

«Севастополь» и ялтинский «Рубин» провели матчи дивизиона Б второй лиги

17 июля 2023, 02:23 | Обновлено 17 июля 2023, 02:28
36
0
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
ФК Севастополь

16 июля два футбольных клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф. Это должно привести к санкциям от УЕФА.

В матчах дивизиона Б второй лиги рф Севастополь принимал СКА-Ростов (3:1), а ялтинский «Рубин» дебютировал на выезде против «Биолога» в Новокубанске (1:1).

Второй дивизион является аматорским турниром фнл и не проводится под эгидой рфс. Это может помочь свинособакам уйти от возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА, которые запретили проведение официальных матчей в Крыму.

Ранее «Рубин» Ялта и «Севастополь» отказались участвовать в Кубке россии 2023/24.

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чемпионат россии по футболу ФНЛ СКЧФ Севастополь Ростов Рубин Ялта дисквалификация россии Крым Биолог Новокубанск
Источник Sport.ua
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