Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
«Севастополь» и ялтинский «Рубин» провели матчи дивизиона Б второй лиги
16 июля два футбольных клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф. Это должно привести к санкциям от УЕФА.
В матчах дивизиона Б второй лиги рф Севастополь принимал СКА-Ростов (3:1), а ялтинский «Рубин» дебютировал на выезде против «Биолога» в Новокубанске (1:1).
Второй дивизион является аматорским турниром фнл и не проводится под эгидой рфс. Это может помочь свинособакам уйти от возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА, которые запретили проведение официальных матчей в Крыму.
Ранее «Рубин» Ялта и «Севастополь» отказались участвовать в Кубке россии 2023/24.
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