16 июля два футбольных клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф. Это должно привести к санкциям от УЕФА.

В матчах дивизиона Б второй лиги рф Севастополь принимал СКА-Ростов (3:1), а ялтинский «Рубин» дебютировал на выезде против «Биолога» в Новокубанске (1:1).

Второй дивизион является аматорским турниром фнл и не проводится под эгидой рфс. Это может помочь свинособакам уйти от возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА, которые запретили проведение официальных матчей в Крыму.

Ранее «Рубин» Ялта и «Севастополь» отказались участвовать в Кубке россии 2023/24.