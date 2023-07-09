УАФ осуждает участие Нефтчи, Црвены Звезды и Фенербахче на турнире в рф

Украинская ассоциация футбола заявила, что осуждает участие клубов «Нефтчи» (Баку), «Црвена Звезда» (Белград) и «Фенербахче» (Стамбул) в соревнованиях в россии.

Заявление Украинской ассоциации футбола

Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие ФК «Нефтчи» (Баку), ФК «Црвена Звезда» (Белград) и СК «Фенербахче» (Стамбул) в проходящем в российском санкт-петербурге товарищеском турнире. Еще раз напоминаем футбольному сообществу Европы и всего мира, что футбол в россии всегда использовался как инструмент пропаганды местного преступного режима.

Уже на протяжении многих лет эта пропаганда и футбол как ее неотъемлемый атрибут работают против Украины и преследуют цель уничтожения всего украинского. российский футбольный союз ни начиная с 2014 года, когда российские войска впервые атаковали территорию Украины, ни после 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, не осудил действия преступной власти россии, что можно трактовать исключительно как молчаливую поддержку со стороны рфс всех преступлений против Украины.

российский футбольный союз, другие клубы, в том числе фк «зенит» (санкт-Петербург), являющийся организатором турнира, продолжают платить налоги в бюджет рф, а следовательно, также являются спонсорами терроризма. Напомним, что россия признана страной-спонсором терроризма Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей НАТО, а Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест руководителя страны-террориста владимира путина.

Украинская ассоциация футбола неоднократно обращалась в УЕФА, ФИФА, всех наших партнеров из футбольного сообщества Европы и мира по недопущению участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе – на территории россии, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях. с участием представителей рфс или футбольного сообщества россии в целом.

Потому что любое сотрудничество с футбольной россией и визиты на территорию страны-террориста помогают ему отвлекать внимание от геноцида против Украины. Помогают отвлекать внимание международного сообщества от десятков тысяч невинных жертв, среди которых много детей, от масштабных разрушений по всей Украине, от миллионов разрушенных судеб – преступлений, не имеющих срока давности и за которые должно отвечать как преступное руководство россии, так и все, кто имеет отношение к наполнению бюджета страны-террориста.