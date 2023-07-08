«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Киевский клуб выступил с официальным комментарием
Киевское «Динамо» выступило с официальным комментарием относительно поездки турецкого «Фенербахче» в россию на товарищеский турнир с участием «зенита»:
«Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против «Динамо» в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал.
Теперь понятно, почему.
Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.
УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.
Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.
Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.
Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!».
Напомним, ряд игроков «Фенербахче» во главе с Эдином Джеко выступали против поездки в россию, но все-таки отправились в страну-агрессора.
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когда фаны Фенербахче пытались вывести из себя Динамо скандированием пророссийких речевок, это было крайне мерзко.