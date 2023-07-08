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Турция
08 июля 2023, 16:21 | Обновлено 08 июля 2023, 16:25
783
1

«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию

Киевский клуб выступил с официальным комментарием

08 июля 2023, 16:21 | Обновлено 08 июля 2023, 16:25
783
1
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию

Киевское «Динамо» выступило с официальным комментарием относительно поездки турецкого «Фенербахче» в россию на товарищеский турнир с участием «зенита»:

«Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против «Динамо» в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал.

Теперь понятно, почему.

Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!».

Напомним, ряд игроков «Фенербахче» во главе с Эдином Джеко выступали против поездки в россию, но все-таки отправились в страну-агрессора.

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Динамо Киев Фенербахче российско-украинская война
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Gargantua
печально когда футбол становится выше элементарной морали.
когда фаны Фенербахче пытались вывести из себя Динамо скандированием пророссийких речевок, это было крайне мерзко.
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