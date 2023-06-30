Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА
Другие новости
30 июня 2023, 08:23 | Обновлено 30 июня 2023, 08:52
958
0

Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА

Главные новости за 29 июня на Sport.ua

30 июня 2023, 08:23 | Обновлено 30 июня 2023, 08:52
958
0
Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА
Diamond League. Ирина Геращенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 июня.

1. Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Лишь второй раз в карьере Геращенко взяла планку на двухметровой высоте

2. Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
За день в копилку украинской сборной не добавилось ни одной награды

3. Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Сине-желтые сыграют в мини-турнире за 5–8 места на Европейских играх

4. Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум

5. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Команда Сергея Реброва солидно улучшила свое положение

6. Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ
Контракт голкипера с «горняками» истекает через год

7. Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Украинка остановилась в финале квалификации

8. Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Блогер Sport.ua вспоминает сезоны, когда киевляне занимали 4-е место в чемпионате

9. Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться

10. Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли
Коллектив со 117-летней историей может превратиться в фарм-клуб «Челси»

По теме:
Соперник Украины на Евро, претендент на Трубина, взлет Колодия и Коновалова
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Футбол | 29 июня 2023, 11:33 20
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы

Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться

Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп
Футбол | 30 июня 2023, 07:41 0
Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп
Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп

Жеребьевка 1/8 финала состоится 5 июля 2023 года

Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Футбол | 29.06.2023, 21:15
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Футбол | 29.06.2023, 15:15
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Футбол | 30.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 8
Футбол
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 21
Теннис
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
28.06.2023, 13:45 9
Футбол
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
28.06.2023, 23:55 3
Другие виды
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
28.06.2023, 20:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем