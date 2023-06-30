Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА
Главные новости за 29 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 июня.
1. Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Лишь второй раз в карьере Геращенко взяла планку на двухметровой высоте
2. Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
За день в копилку украинской сборной не добавилось ни одной награды
3. Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Сине-желтые сыграют в мини-турнире за 5–8 места на Европейских играх
4. Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум
5. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Команда Сергея Реброва солидно улучшила свое положение
6. Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ
Контракт голкипера с «горняками» истекает через год
7. Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Украинка остановилась в финале квалификации
8. Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
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9. Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
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10. Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли
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