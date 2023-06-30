Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 июня.

1. Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги

Лишь второй раз в карьере Геращенко взяла планку на двухметровой высоте

2. Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр

За день в копилку украинской сборной не добавилось ни одной награды

3. Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат

Сине-желтые сыграют в мини-турнире за 5–8 места на Европейских играх

4. Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией

Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум

5. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест

Команда Сергея Реброва солидно улучшила свое положение

6. Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ

Контракт голкипера с «горняками» истекает через год

7. Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

Украинка остановилась в финале квалификации

8. Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?

Блогер Sport.ua вспоминает сезоны, когда киевляне занимали 4-е место в чемпионате

9. Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы

Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться

10. Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли

Коллектив со 117-летней историей может превратиться в фарм-клуб «Челси»