Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина поднялась на 24-е место. В предыдущей версии «сине-желтые» замыкали тридцатку лучших.

За это время команда Сергея Реброва сыграла 3 матча: разошлась миром в товарищеской встрече с Германией (3:3), а тажке обыграла команды Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0) в отборе ЧЕ-2024.

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – четвертое (+1), Италия – восьмое (-), Северная Македония – 68-е (-3), Мальта – 172-е (-).

Полный рейтинг здесь.