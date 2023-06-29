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  4. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Чемпионат Европы
29 июня 2023, 13:28 |
1198
0

Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест

Команда Сергея Реброва солидно улучшила свое положение

29 июня 2023, 13:28 |
1198
0
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
УАФ

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина поднялась на 24-е место. В предыдущей версии «сине-желтые» замыкали тридцатку лучших.

За это время команда Сергея Реброва сыграла 3 матча: разошлась миром в товарищеской встрече с Германией (3:3), а тажке обыграла команды Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0) в отборе ЧЕ-2024.

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – четвертое (+1), Италия – восьмое (-), Северная Македония – 68-е (-3), Мальта – 172-е (-).

Полный рейтинг здесь.

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Источник ФИФА
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