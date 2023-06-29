Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
WTA
29 июня 2023, 18:56 | Обновлено 29 июня 2023, 19:06
425
10

Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

Украинка остановилась в финале квалификации

29 июня 2023, 18:56 | Обновлено 29 июня 2023, 19:06
425
10
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира, не сумев стать обладательницей путевки в основную сетку.

В финале отбора Ястремская сразилась с Селин Наеф из Швейцарии (№165 WTA) и потерпела поражение в трех сетах за 1 час и 46 минут.

Уимблдон 2023. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 2:6, 6:3, 4:6

Это была первая в истории встреча Ястремской и Наеф.

По теме:
Даяна Ястремская – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монфис снялся с Уимблдона-2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Даяна Ястремская Селин Наеф Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Футбол | 28 июня 2023, 20:39 0
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича

Львовяне сыграли вничью с «Агробизнесом»

Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне
Теннис | 28 июня 2023, 23:12 0
Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне
Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне

На турнире в Великобритании остались 3 сеяных игрока

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:59
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Футбол | 29.06.2023, 15:25
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29.06.2023, 05:45
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Виявляється, навіть нарцисична мажорка може бути корисною. Щоб прибрати одне кацапське лайно з Вімблдона. А потім вже поїхати додому самій, бо навіщо на турнірі з такими традиціями тенісистка без мізків?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
 Мучается ,а не играет
Ответить
+2
Alex
Не можем мы в спорте в финалах быть хитрее у тактически умнее отдать все что бы взять финал
Ответить
0
Александр Ад
сьогодні Даяся грала в свій вже звичний безбашено-авантюрний теніс,який потребуе багато сил та енергії.Я б порівняв ії з боксером,який витрачае сили на потужні удари,які рідко досягають цілі,і сил на кінець матчу не залишается.так і у Даясі банально не вистачило сил на кінець 3 сету...
Ответить
0
Трегубов Дмитрий
З політичною справою впоралася у минулому турі.
Ответить
0
Павло Бубенко
Матч не швейцарка Наеф виграла - матч бездарно віддала суперниці Даяна! У тенісі без дружби голови та корту - робити абсолютно нічого! Якщо такої дружби нема і у помині - підсумок буде цілком закономірним - друга, а потім третя сотня рейтингу! 
Ответить
-2
Vlad Ltava
Хто ще буде дивитися цю дблку той буде проклятим .
Ответить
-2
Выталкиватель парашутистов
Тяжело без допинга играть,ох как тяжело... А если учесть, что Ястремская регулярно ставит на тотализаторе ставки на свои игры, то становится понятное многое...
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 17
Бокс
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
27.06.2023, 22:15 16
Футбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
28.06.2023, 20:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем