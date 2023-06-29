Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира, не сумев стать обладательницей путевки в основную сетку.

В финале отбора Ястремская сразилась с Селин Наеф из Швейцарии (№165 WTA) и потерпела поражение в трех сетах за 1 час и 46 минут.

Уимблдон 2023. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 2:6, 6:3, 4:6

Это была первая в истории встреча Ястремской и Наеф.