WTA29 июня 2023, 18:56 | Обновлено 29 июня 2023, 19:06
425
10
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Украинка остановилась в финале квалификации
29 июня 2023, 18:56 | Обновлено 29 июня 2023, 19:06
425
10
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира, не сумев стать обладательницей путевки в основную сетку.
В финале отбора Ястремская сразилась с Селин Наеф из Швейцарии (№165 WTA) и потерпела поражение в трех сетах за 1 час и 46 минут.
Уимблдон 2023. Квалификация. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 2:6, 6:3, 4:6
Это была первая в истории встреча Ястремской и Наеф.
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Комментарии 10
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Виявляється, навіть нарцисична мажорка може бути корисною. Щоб прибрати одне кацапське лайно з Вімблдона. А потім вже поїхати додому самій, бо навіщо на турнірі з такими традиціями тенісистка без мізків?
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Мучается ,а не играет
Не можем мы в спорте в финалах быть хитрее у тактически умнее отдать все что бы взять финал
сьогодні Даяся грала в свій вже звичний безбашено-авантюрний теніс,який потребуе багато сил та енергії.Я б порівняв ії з боксером,який витрачае сили на потужні удари,які рідко досягають цілі,і сил на кінець матчу не залишается.так і у Даясі банально не вистачило сил на кінець 3 сету...
З політичною справою впоралася у минулому турі.
Матч не швейцарка Наеф виграла - матч бездарно віддала суперниці Даяна! У тенісі без дружби голови та корту - робити абсолютно нічого! Якщо такої дружби нема і у помині - підсумок буде цілком закономірним - друга, а потім третя сотня рейтингу!
Хто ще буде дивитися цю дблку той буде проклятим .
Тяжело без допинга играть,ох как тяжело... А если учесть, что Ястремская регулярно ставит на тотализаторе ставки на свои игры, то становится понятное многое...
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