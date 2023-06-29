Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?

Безусловно, в нашем футболе подавляющее большинство клубов 4-е место в национальном чемпионате воспримет как поощрительный приз (именно таковым обычно награждают тех, кто оказался 4-м на различных музыкальных конкурсах-фестивалях). Чего уж там, путевка в еврокубки, а значит, возможность кадрово усилиться. Болельщики обычно поют оды радости, руководство довольно, игроки получают премиальные. Но вот для киевского «Динамо» безмедальные реалии – это вовсе не успех, а без преувеличения провал из провалов. Собственно, 4-ми на протяжении своей истории динамовцы финишируют в пятый раз. Первые три «поощрительных приза» пришлись на дочемпионскую эру, то есть до 1961-го – года первого динамовского чемпионства. Тогда, в середине прошлого века клуб из столицы Украины еще не был безоговорочным фаворитом любых внутренних соревнований. Следовательно, и 4-е место воспринималось иной раз как относительная неудача, компенсированная локальными успехами (1938), в другой раз как луч света (1947) в темноте тяжеленных реалий, а еще раз как нечто совершенно бессенсационное (1956): мол, отыграли в свою силу. Примечательно, что тогда после 4-го места киевлян в чемпионате каждый раз шел дальнейший регресс, следствием которого становилось еще большее падение в последующем сезоне.

А вот 4-е места киевлян уже в ХХІ веке – это ярко выраженные провалы, предпосылками которых стали когда тренерские просчеты, когда логистические головоломки. Вместе с тем, общим для двух 4-х мест киевлян в чемпионатах Украины стала определенная недооценка возможностей конкурентов. Как-то не особо чувствительна и своевременна была реакция менеджмента киевлян на усиление других соискателей высоких мест в чемпионате Украины. Вот и оказывались по итогу столичные гранды за чертой призеров. Впрочем, в середине 2010-х гг. кризис был быстро преодолен, и чемпионство снова прописалось на пару сезонов на динамовской улице. Итак, вспомним «поощрительные сезоны» динамовцев, посмотрим, как они чувствовали себя через сезон после 4-го места в чемпионате, и попытаемся заглянуть в грядущее: спрогрессирует ли динамовская молодежь в следующем сезоне.

1938: С лучшим бомбардиром в составе. 1939: 8-е место

Киевское «Динамо» в 1930-е гг. стремительно вошло в ряды фаворитов советского чемпионата. В трех первых чемпионатах бывшего СССР киевляне дважды достигали медальных вершин (по одному разу завоевывали «серебро» и «бронзу»). Были в столице Украины надежды на продолжение медальной тенденции и в 4-м союзном чемпионате. Однако, в конце концов, на одно очко динамовцы отстали от призеров – московских ЦДКА и «Металлурга» – и тремя очками уступили чемпиону того года – московскому «Спартаку». Но, несмотря на не особо приемлемый безмедальный итоговый результат, киевляне тот сезон все-таки могут записать себе в определенной степени в актив. Забили динамовцы больше всех в чемпионате – 76 голов в 25-ти матчах, или в среднем 3,04 гола за игру! Именно из своих рядов киевляне выдвинули лучшего бомбардира чемпионата: легендарный Макар Гончаренко отличился 20 раз. В двух матчах киевская команда забивала по 7 голов, еще в двух – по 6. В 25-ти матчах динамовцы праздновали 9 побед с крупным счетом! В исторических хрониках бережно хранятся сведения о феерических 7:0 в матче против ленинградского «Спартака» во 2-м туре (первая для киевлян домашняя игра того чемпионата), когда Гончаренко забил 4 гола. Правда, некоторые статистики отмечают, что ленинградцы в одном случае «отличились» автоголом, тогда у Гончаренко «лишь» хет-трик в матче и «лишь» 19 голов в чемпионате. Но все равно ведь лучший бомбардир! Словом, тогда, вероятно, 4-е место казалось, скорее, трамплином для будущих побед, чем поощрительным призом для перманентных неудачников.

Но думали так, а вышло эдак. Чемпионат-39 киевляне провалили и заняли 8-е место – худшее на то время для себя в чемпионатах СССР. А дальше тенденция относительно 8-го места вырисовалась четкая. И в сезоне-40 киевляне были 8-ми, и даже в чемпионате-41, который не был завершен из-за Второй мировой войны, шли 8-ми на время его прекращения.

1947: С отрицательной разницей. 1948: 10-е место

Сезон-47 стал для киевского клуба самым успешным среди первых послевоенных. Своеобразным протуберанцем среди громадья неудач, всеобщей нищеты того голодного времени. Прогресс по сравнению с предыдущим чемпионатом, когда киевляне стали последними, был ощутим. Однако стабильности команде явно не хватало. Отсюда и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей – уникальный случай для команды, занявшей 4-е место. Даже ставший 8-м московский «Спартак» имел положительную разницу! От медалистов киевляне отстали ощутимо (финишировавшее 3-м тбилисское «Динамо» набрало на 6 очков больше киевлян), однако и довольно уверенно опередили команды-середняки. Досадили два болезненных домашних поражения со счетом 0:4 от московских и тбилисских одноклубников.

А в 1948-м киевляне финишировали аж 10-ми, потерпев четыре крупных поражения, из которых три пришлись на свое поле.

1956: В московском окружении. 1957: 6-е место

В сезоне-56 киевские динамовцы стали единственной немосковской командой в первой пятерке класса «А». На одно очко отстали от «бронзовых» армейцев, на одно очко опередили автозаводцев. Разница мячей снова необычна для команды, которая расположилась ближе к верху турнирной таблицы, – всего +1. Примечательно, что по ходу чемпионата наши земляки побеждали и столичное «Динамо», и ЦДСА, а вот провал случился в поединке с «Зенитом» – 1:5 в последнем туре. Интересно, что та победа стала для «Зенита» единственной в том сезоне на своем поле. Любопытно, что единственную свою победу с крупным счетом киевляне одержали также на невских берегах, также со счетом 5:1 (дубль на счету Виктора Терентьева), а пострадали «Трудовые Резервы».

В следующем сезоне киевляне сделали два шага назад и заняли 6-е место, пропустив вперед всю московскую пятерку. То, что оказались, в конце концов, выше всех немосковских команд, – слабое утешение.

2013/2014: От Блохина до Реброва. 2014/2015: 1-е место

Тот сезон стал едва ли не самым конкурентным в украинском футболе. Команда Олега Блохина, в конце концов, не выдержала конкуренции и, имея вполне приличный состав с недешевыми легионерами и украинскими сборниками, впервые за время украинской независимости опустилась на 4-е место. На 4 очка динамовцев опередил бронзовый призер – «Металлист». Целых 7 поражений в 28-ми матчах потерпели в том чемпионате киевляне. Четверть всех матчей проигрывали!

Не знаю, как подобрать антонимическое словосочетание к выражению «пиррова победа», однако, если такое выражение существует, то оно как нельзя лучше подходит к 4-му месту киевлян в сезоне-2013/2014. Ведь в апреле, в конце неудачного сезона в команду пришел главным тренером Сергей Ребров, и в дальнейшем динамовцы дважды подряд завоевывали чемпионство.

ФК Динамо

2022/2023: Под вражескими обстрелами. 2023/2024: ?

Итак, киевляне снова 4-е. Хотя перед стартом сезона именно им отдавали пальму первенства многие специалисты. Многие списали второй в истории безмедальный сезон для динамовцев в чемпионатах Украины на военное время. И действительно: команду покинуло немало и легионеров, и украинцев. Логистический кризис, возникший из-за полномасштабной вооруженной агрессии россиян, также не способствовал восстановлению, например, на старте сезона, да и, возможно, нездоровье Мирчи Луческу сказалось на боеспособности динамовского коллектива. Словом, причин неуспеха – немало. Собственно, всем командам, расположившимся выше в турнирной таблице, киевляне в основном проигрывали. Выиграли только у «Днепра-1» во 2-м круге (правда, со счетом значительно меньшим, чем выиграли в свою очередь днепровцы у киевлян в 1-м круге), да с «Шахтером» расписали мировую весной.

Относительно перспектив «Динамо» на следующий сезон могу сказать, что пессимистом себя не считаю. Как там сказал Александр Караваев, «ожидания от сезона, как всегда очень позитивные». Однако… Конечно, главным условием перспектив любых украинских клубов является украинская победа над кровавым супостатом. Кроме того, пока сложно прогнозировать кадровые расклады. Если «Динамо» снова потеряет своих лидеров в разных линиях, то о прогрессе твердить будет сложновато. И все же, по-моему, вызвать восхождение киевлян по турнирным ступенькам смогут кадровые неурядицы в «Днепре-1» и «Заре», которые вполне можно спрогнозировать. Однако станет ли вероятный, вызванный этим подъем киевлян в призеры утешением для многочисленной динамовской торсиды? Безусловно, динамовский болельщик по своей прихотливости-требовательности может дать фору практически всем тифози Восточной Европы, и на меньшее, чем чемпионство согласен не будет.

ФК Динамо

Но способен ли нынешний состав «Динамо» демонстрировать чемпионскую игру? А знаете, я бы не торопился отвечать на этот вопрос отрицательно. Талантливая динамовская юная поросль в конце сезона-2022/2023 очертила контуры будущего рисунка игры киевлян. И не сказал бы, что те, еще едва уловимые эскизы не выглядели заманчиво. Кризис ведь часто бывает мощным толчком (слово «двигатель» пока не буду использовать в этом контексте) прогресса. И очень надеюсь, что 4-е место киевлян не засвидетельствует их отказ от амбиций, а – наоборот – послужит своеобразной предпосылкой для формирования большего уровня посягательств.

Алексей РЫЖКОВ