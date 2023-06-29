Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы

Тренеров на трансфер, как правило, не выставляют. В случае провалов и неудач их отправляют в отставку. И там, в отставке, или как у нас принято называть в «творческом отпуске», сейчас находится немало именитых наставников.

Хотя, с другой стороны, некоторые специалисты отошли от дел самостоятельно, без посторонней помощи. Они тоже будут в нашем хит-параде.

Вполне может быть, что в нашем списке оказался бы и Мирон Маркевич, но он наконец-то вернулся на круги своя. В «Карпаты».

Тите

Возраст: 62 года

Гражданство: Бразилия

Последнее место работы: национальная сборная Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Летом 2016-го национальную сборную Бразилии возглавил Тите – бывший наставник «Коринтианса», во главе которого выиграл чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и Клубный чемпионат мира.

В бразильской футбольной ассоциации небезосновательно полагали, что с Тите пентакампеоны смогут снова выиграть Мундиаль. Однако чемпионат мира 2018 года бразильцы провалили, уступив в четвертьфинале сборной Бельгии. Тем не менее, Тите остался на своем посту. И спустя год привел свою команду к победе на Кубке Америки.

Вел он свою команду и к победе на ЧМ-2022. Но снова привел не туда. Снова поражение в четвертьфинале – в этот раз от хорватов. Но теперь терпение боссов бразильского футбола лопнуло: Тите указали на дверь. С декабря прошлого года он безработный.

Лучано Спаллетти

Возраст: 64 года

Гражданство: Италия

Последнее место работы: «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Летом 2021-го Лучано Спаллетти неожиданно возглавил «Наполи». Почему неожиданно? Да потому, что до этого Лучано возглавлял «Интер». Неудачно возглавлял: один из самых сильных клубов Италии со Спаллетти во главе дважды финишировал на четвертом месте. В «Интере» это посчитали провалом и отправили специалиста в отставку.

Однако на второй год работы в «Наполи» тренеру удалось сделать почти нереальное: после «золотой эры» Марадоны возвратить команду из Неаполя на чемпионский трон серии А. Блестящий «Наполи» выиграл чемпионат в одну калитку, на одном дыхании, задолго до финиша сезона. Собственно, у подопечных Спаллетти и соперников достойных не было.

Однако еще до финиша сезона Лучано заявил, что покинет команду. Свое решение тренер мотивировал огромной усталостью. Он заверил, что пока что нигде не будет работать: круглый год хочет отдыхать.

Фрэнк Лэмпард

Возраст: 45 лет

Гражданство: Британия

Последнее место работы: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легенда «Челси» после завершения игровой карьеры планомерно занялся тренерской работой. И после успешной пробы пера в «Дерби Каунти», получил приглашение в родной клуб. Однако достичь чего-то особенного во главе «аристократов» Лэмпарду не удалось. И он был уволен.

Далее был неудачный опыт во главе «Эвертона». И снова отставка.

А в апреле нынешнего года Фрэнка снова позвали в «Челси» - спасать положение после отставки Поттера. Не спас. Скорее опозорился. На этом с тренерством можно завязывать?

Грэм Поттер

Возраст: 48 лет

Гражданство: Британия

Последнее место работы: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Во главе «Брайтона» Поттер считался кем-то сродни своего знаменитого волшебника-однофамильца. Во всяком случае, на Туманном Альбионе Грэма считали почти новым Гвардиолой.

Неудивительно, что после отставки Тухеля именно Поттера назначили главным тренером «аристократов». Руководство лондонского клуба связывало с новым тренером амбициозные и далеко идущие планы.

Однако «интеллигентные» методы, практикуемые Поттером в «Челси», не подошли команде. Да и раздевалку он «потерял». В начале апреля был отправлен в отставку.

Антонио Конте

Возраст: 53 года

Гражданство: Италия

Последнее место работы: «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Приходил в «Тоттенхэм» в качестве спасителя, уходил в качестве изгоя. Контракт со «шпорами» подписал в ноябре 2021 года. Тогда команда шла на девятом месте. По итогам сезона лондонцы финишировали на четвертой строчке.

Следующий сезон «Тоттенхэм» начал удачно, но затем попал в функциональную «яму». Конте во всех бедах обвинял руководство клуба. Причем обвинял публично.

В конце марта нынешнего года «Тоттенхэм» и Конте прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Юлиан Нагельсманн

Возраст: 35 лет

Гражданство: Германия

Последнее место работы: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Мюнхенский гранд так хотел заполучить главного тренера «Лейпцига» Нагельсманна, что не остановился перед необходимостью выплатить оппонентам серьезную неустойку.

Под руководством молодого наставника «Звезда Юга» выиграла Суперкубок Германии и Бундеслигу.

Неплохо шли дела у Нагельсманна и в нынешнем сезоне. Но неожиданно в конце нынешнего марта Юлиана отправили в отставку. Причины назывались разные – от неумения управлять звездными игроками до «неподходящей» девушки тренера.

Нагельсманн уже успел отказать «Тоттенхэму», «Челси» и «ПСЖ». Наверное, что-то знает.

Йоахим Лев

Возраст: 63 года

Гражданство: Германия

Последнее место работы: национальная сборная Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Лев – один из самых успешных тренеров в истории сборной Германии. Под его руководством Бундестим в 2008 году вышла в финал чемпионата Европы, где уступили испанцам. Венец его карьеры – победа на ЧМ-2014.

Но после победы на Мундиале звезда тренера-Лева начала медленно закатываться. На ЧМ-2018 действующие чемпионы мира не вышли из группы. На Евро-2020 немцы уступили в 1/8 финала англичанам.

Несмотря на то, что контракт Йоахима со сборной был действующим, в марте 2021-го тренер заявил, что покидает Бундестим. С тех пор без работы.

Луис Энрике

Возраст: 53 года

Гражданство: Испания

Последнее место работы: национальная сборная Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

После провального для «Фурии» ЧМ-2018, сборную Испании возглавил бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике. Под его руководством национальная сборная успешно выступила на Евро-2020. Обновленная молодая команда сумела пробиться в полуфинал, где лишь по пенальти уступила итальянцам – будущим триумфаторам турнира.

На катарском Мундиале испанцы выступили не так удачно. В 1/8 финала они проиграли по пенальти сборной Марокко, и Луче указали на дверь.

С тех пор его сватали во многие клубы, но пока что конкретики нет.

Зинедин Зидан

Возраст: 51 год

Гражданство: Франция

Последнее место работы: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Гениальный футболист, сумевший стать гениальным тренером. Во всяком случае, под его началом «Реал» сумел трижды подряд выиграть Лигу чемпионов – беспрецедентный случай в истории этого турнира.

В 2018 году, после своего третьего тренерского триумфа в ЛЧ, Зидан объявил, что покидает «королевский клуб». Но в марте следующего года Зизу вернулся на «Сантьяго Бернабеу».

Под его руководством «сливочные» стали чемпионами Испании и пробились в полуфинал ЛЧ. Однако в мае 2021-го Зинедин снова уходит из «Реала». В это раз навсегда?