Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться
Тренеров на трансфер, как правило, не выставляют. В случае провалов и неудач их отправляют в отставку. И там, в отставке, или как у нас принято называть в «творческом отпуске», сейчас находится немало именитых наставников.
Хотя, с другой стороны, некоторые специалисты отошли от дел самостоятельно, без посторонней помощи. Они тоже будут в нашем хит-параде.
Вполне может быть, что в нашем списке оказался бы и Мирон Маркевич, но он наконец-то вернулся на круги своя. В «Карпаты».
Тите
Возраст: 62 года
Гражданство: Бразилия
Последнее место работы: национальная сборная Бразилии
Летом 2016-го национальную сборную Бразилии возглавил Тите – бывший наставник «Коринтианса», во главе которого выиграл чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и Клубный чемпионат мира.
В бразильской футбольной ассоциации небезосновательно полагали, что с Тите пентакампеоны смогут снова выиграть Мундиаль. Однако чемпионат мира 2018 года бразильцы провалили, уступив в четвертьфинале сборной Бельгии. Тем не менее, Тите остался на своем посту. И спустя год привел свою команду к победе на Кубке Америки.
Вел он свою команду и к победе на ЧМ-2022. Но снова привел не туда. Снова поражение в четвертьфинале – в этот раз от хорватов. Но теперь терпение боссов бразильского футбола лопнуло: Тите указали на дверь. С декабря прошлого года он безработный.
Лучано Спаллетти
Возраст: 64 года
Гражданство: Италия
Последнее место работы: «Наполи»
Летом 2021-го Лучано Спаллетти неожиданно возглавил «Наполи». Почему неожиданно? Да потому, что до этого Лучано возглавлял «Интер». Неудачно возглавлял: один из самых сильных клубов Италии со Спаллетти во главе дважды финишировал на четвертом месте. В «Интере» это посчитали провалом и отправили специалиста в отставку.
Однако на второй год работы в «Наполи» тренеру удалось сделать почти нереальное: после «золотой эры» Марадоны возвратить команду из Неаполя на чемпионский трон серии А. Блестящий «Наполи» выиграл чемпионат в одну калитку, на одном дыхании, задолго до финиша сезона. Собственно, у подопечных Спаллетти и соперников достойных не было.
Однако еще до финиша сезона Лучано заявил, что покинет команду. Свое решение тренер мотивировал огромной усталостью. Он заверил, что пока что нигде не будет работать: круглый год хочет отдыхать.
Фрэнк Лэмпард
Возраст: 45 лет
Гражданство: Британия
Последнее место работы: «Челси»
Легенда «Челси» после завершения игровой карьеры планомерно занялся тренерской работой. И после успешной пробы пера в «Дерби Каунти», получил приглашение в родной клуб. Однако достичь чего-то особенного во главе «аристократов» Лэмпарду не удалось. И он был уволен.
Далее был неудачный опыт во главе «Эвертона». И снова отставка.
А в апреле нынешнего года Фрэнка снова позвали в «Челси» - спасать положение после отставки Поттера. Не спас. Скорее опозорился. На этом с тренерством можно завязывать?
Грэм Поттер
Возраст: 48 лет
Гражданство: Британия
Последнее место работы: «Челси»
Во главе «Брайтона» Поттер считался кем-то сродни своего знаменитого волшебника-однофамильца. Во всяком случае, на Туманном Альбионе Грэма считали почти новым Гвардиолой.
Неудивительно, что после отставки Тухеля именно Поттера назначили главным тренером «аристократов». Руководство лондонского клуба связывало с новым тренером амбициозные и далеко идущие планы.
Однако «интеллигентные» методы, практикуемые Поттером в «Челси», не подошли команде. Да и раздевалку он «потерял». В начале апреля был отправлен в отставку.
Антонио Конте
Возраст: 53 года
Гражданство: Италия
Последнее место работы: «Тоттенхэм»
Приходил в «Тоттенхэм» в качестве спасителя, уходил в качестве изгоя. Контракт со «шпорами» подписал в ноябре 2021 года. Тогда команда шла на девятом месте. По итогам сезона лондонцы финишировали на четвертой строчке.
Следующий сезон «Тоттенхэм» начал удачно, но затем попал в функциональную «яму». Конте во всех бедах обвинял руководство клуба. Причем обвинял публично.
В конце марта нынешнего года «Тоттенхэм» и Конте прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Юлиан Нагельсманн
Возраст: 35 лет
Гражданство: Германия
Последнее место работы: «Бавария»
Мюнхенский гранд так хотел заполучить главного тренера «Лейпцига» Нагельсманна, что не остановился перед необходимостью выплатить оппонентам серьезную неустойку.
Под руководством молодого наставника «Звезда Юга» выиграла Суперкубок Германии и Бундеслигу.
Неплохо шли дела у Нагельсманна и в нынешнем сезоне. Но неожиданно в конце нынешнего марта Юлиана отправили в отставку. Причины назывались разные – от неумения управлять звездными игроками до «неподходящей» девушки тренера.
Нагельсманн уже успел отказать «Тоттенхэму», «Челси» и «ПСЖ». Наверное, что-то знает.
Йоахим Лев
Возраст: 63 года
Гражданство: Германия
Последнее место работы: национальная сборная Германии
Лев – один из самых успешных тренеров в истории сборной Германии. Под его руководством Бундестим в 2008 году вышла в финал чемпионата Европы, где уступили испанцам. Венец его карьеры – победа на ЧМ-2014.
Но после победы на Мундиале звезда тренера-Лева начала медленно закатываться. На ЧМ-2018 действующие чемпионы мира не вышли из группы. На Евро-2020 немцы уступили в 1/8 финала англичанам.
Несмотря на то, что контракт Йоахима со сборной был действующим, в марте 2021-го тренер заявил, что покидает Бундестим. С тех пор без работы.
Луис Энрике
Возраст: 53 года
Гражданство: Испания
Последнее место работы: национальная сборная Испании
После провального для «Фурии» ЧМ-2018, сборную Испании возглавил бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике. Под его руководством национальная сборная успешно выступила на Евро-2020. Обновленная молодая команда сумела пробиться в полуфинал, где лишь по пенальти уступила итальянцам – будущим триумфаторам турнира.
На катарском Мундиале испанцы выступили не так удачно. В 1/8 финала они проиграли по пенальти сборной Марокко, и Луче указали на дверь.
С тех пор его сватали во многие клубы, но пока что конкретики нет.
Зинедин Зидан
Возраст: 51 год
Гражданство: Франция
Последнее место работы: «Реал»
Гениальный футболист, сумевший стать гениальным тренером. Во всяком случае, под его началом «Реал» сумел трижды подряд выиграть Лигу чемпионов – беспрецедентный случай в истории этого турнира.
В 2018 году, после своего третьего тренерского триумфа в ЛЧ, Зидан объявил, что покидает «королевский клуб». Но в марте следующего года Зизу вернулся на «Сантьяго Бернабеу».
Под его руководством «сливочные» стали чемпионами Испании и пробились в полуфинал ЛЧ. Однако в мае 2021-го Зинедин снова уходит из «Реала». В это раз навсегда?
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