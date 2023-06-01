Севилья выиграла Лигу Европы, Свитолина одержала волевую победу во Франции

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 31 мая.

1. Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы. Все решила серия пенальти.

2. Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос. Элина проиграла первую партию, но смогла переломить ход встречи против Сторм Хантер.

3. Масштабная чистка. Челси хочет летом избавиться от 15 игроков. Михаила Мудрика среди них нет.

4. Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами. В тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

5. Аль-Наср разгромил соперника. Команда Роналду заняла итоговое 2-е место. «Аль-Наср» забил три гола «Аль-Фатеху», дубль оформил Андерсон Талиска.

6. Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина. Украинец может оказаться в «Селтике».

7. 500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем. Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени.

8. Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах. Андрей Тлумак также останется в клубе.

9. В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023. Все из-за логотипа на форме латвийцев.

10. Напряженная серия завершена. Определен чемпион Украины по футзалу 2022/23. ХИТ впервые в истории выиграл золотые награды Экстра-лиги.