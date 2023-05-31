Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами

72-летний наставник Мирон Маркевич подписал контракт с львовским клубом «Карпаты», информирует ТаТоТаке.

В его тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.

Мирон Маркевич рассматривает в качестве своего возможного ассистента Владимира Езерского, который работает с Русланом Ротанем в Александрии.

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Ожидается, что спортивным директором «Карпат» будет назначен Артур Довгошия.

Львовская команда в следующем сезоне снова выступит в Первой лиге, поскольку задача выхода в УПЛ тренерским штабом Андрея Тлумака не была выполнена.