Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
В тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий
72-летний наставник Мирон Маркевич подписал контракт с львовским клубом «Карпаты», информирует ТаТоТаке.
В его тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.
Мирон Маркевич рассматривает в качестве своего возможного ассистента Владимира Езерского, который работает с Русланом Ротанем в Александрии.
Ожидается, что спортивным директором «Карпат» будет назначен Артур Довгошия.
Львовская команда в следующем сезоне снова выступит в Первой лиге, поскольку задача выхода в УПЛ тренерским штабом Андрея Тлумака не была выполнена.
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