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Украина. Первая лига
31 мая 2023, 22:23 | Обновлено 31 мая 2023, 22:40
2413
8

Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами

В тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий

31 мая 2023, 22:23 | Обновлено 31 мая 2023, 22:40
2413
8
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
ФК Днепр. Мирон Маркевич

72-летний наставник Мирон Маркевич подписал контракт с львовским клубом «Карпаты», информирует ТаТоТаке.

В его тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.

Мирон Маркевич рассматривает в качестве своего возможного ассистента Владимира Езерского, который работает с Русланом Ротанем в Александрии.

Ожидается, что спортивным директором «Карпат» будет назначен Артур Довгошия.

Львовская команда в следующем сезоне снова выступит в Первой лиге, поскольку задача выхода в УПЛ тренерским штабом Андрея Тлумака не была выполнена.

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Мирон Маркевич Владимир Езерский Карпаты Львов назначение тренера Андрей Сапуга Богдан Стронцицкий ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Виктор Войцеховский
А сколько было шума про сборную. Посмотрим что там дед сделает.
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+2
Samuel
Та то таке
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+1
roman75zpr
Это правильно
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+1
IronValdemar
Круто
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0
Макс Максов
Яке це вже по рахунку джерело?)
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0
vazazh
Интересно - какие бабки решили влить в возрождение Гарбатых (карпат)? Ведь эта пройдоха мирон, только там и бывал и там имел успех, где банковали. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
vazazh
Какая сборная? Вы что, не в своем уме? Там же бабки не те. А вот старые концы, подсказали, что во Львове решили возобновить Гарбаты, и бабки есть. Вот тут как тут - пане мироне. Он уже готов.
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-1
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