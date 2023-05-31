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Украина. Первая лига
31 мая 2023, 17:04 |
533
0

Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах

Андрей Тлумак также останется в клубе

31 мая 2023, 17:04 |
533
0
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич станет новым главным тренером львовских «Карпат». Эту информацию подтверждает «Футбол TIME».

По их информации, тренерский штаб Маркевича еще не сформирован до конца, но в него точно войдет наставник сборной Украины U-16 Владимир Езерский.

Также в клубе останется нынешний главный тренер Андрей Тлумак. Правда, на какой именно должности – не известно.

Ранее Виктор Вацко сообщил о том, что Маркевич приходит в «Карпаты» под 3-летний проект с гарантиями хорошего финансирования.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Владимир Езерский Андрей Тлумак
Источник Футбол 2.0
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