Украина. Первая лига31 мая 2023, 17:04 |
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Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Андрей Тлумак также останется в клубе
31 мая 2023, 17:04 |
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Мирон Маркевич станет новым главным тренером львовских «Карпат». Эту информацию подтверждает «Футбол TIME».
По их информации, тренерский штаб Маркевича еще не сформирован до конца, но в него точно войдет наставник сборной Украины U-16 Владимир Езерский.
Также в клубе останется нынешний главный тренер Андрей Тлумак. Правда, на какой именно должности – не известно.
Ранее Виктор Вацко сообщил о том, что Маркевич приходит в «Карпаты» под 3-летний проект с гарантиями хорошего финансирования.
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