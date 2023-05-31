Аль-Наср разгромил соперника. Команда Роналду заняла итоговое 2-е место

Завершился чемпионат Саудовской Аравии, 31 мая состоялся последний тур.

Португалец Криштиану Роналду и его команда «Аль-Наср» заняли второе место по итогам чемпионата.

В последнем туре, где уже ничего не решалось, «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» (3:0). Дубль оформил Андерсон Талиска. Роналду в матче не играл.

«Аль-Иттихад» (72 очка) в качестве чемпиона страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубный чемпионат мира 2023.

«Аль-Айн», команда Роналду, набрала 67 очков (2-е место) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов Азии.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 31 мая

Аль-Наср – Аль-Фатех – 3:0

Голы: Андерсон Талиска, 4, 66, Мохаммед Маран, 72.

Итоговая турнирная таблица