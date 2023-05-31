Аль-Наср разгромил соперника. Команда Роналду заняла итоговое 2-е место
«Аль-Наср» забил три гола «Аль-Фатеху», дубль оформил Андерсон Талиска
Завершился чемпионат Саудовской Аравии, 31 мая состоялся последний тур.
Португалец Криштиану Роналду и его команда «Аль-Наср» заняли второе место по итогам чемпионата.
В последнем туре, где уже ничего не решалось, «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» (3:0). Дубль оформил Андерсон Талиска. Роналду в матче не играл.
«Аль-Иттихад» (72 очка) в качестве чемпиона страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубный чемпионат мира 2023.
«Аль-Айн», команда Роналду, набрала 67 очков (2-е место) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов Азии.
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур, 31 мая
Аль-Наср – Аль-Фатех – 3:0
Голы: Андерсон Талиска, 4, 66, Мохаммед Маран, 72.
Итоговая турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина проиграла первую партию, но смогла переломить ход встречи против Сторм Хантер
Элина прокомментировала волевую победу над Сторм Хантер во 2-м раунде Ролан Гаррос