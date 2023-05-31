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31 мая 2023, 23:35 | Обновлено 31 мая 2023, 23:49
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Аль-Наср разгромил соперника. Команда Роналду заняла итоговое 2-е место

«Аль-Наср» забил три гола «Аль-Фатеху», дубль оформил Андерсон Талиска

31 мая 2023, 23:35 | Обновлено 31 мая 2023, 23:49
1246
0
Аль-Наср разгромил соперника. Команда Роналду заняла итоговое 2-е место
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Завершился чемпионат Саудовской Аравии, 31 мая состоялся последний тур.

Португалец Криштиану Роналду и его команда «Аль-Наср» заняли второе место по итогам чемпионата.

В последнем туре, где уже ничего не решалось, «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» (3:0). Дубль оформил Андерсон Талиска. Роналду в матче не играл.

«Аль-Иттихад» (72 очка) в качестве чемпиона страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубный чемпионат мира 2023.

«Аль-Айн», команда Роналду, набрала 67 очков (2-е место) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов Азии.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 31 мая

Аль-Наср – Аль-Фатех – 3:0

Голы: Андерсон Талиска, 4, 66, Мохаммед Маран, 72.

Итоговая турнирная таблица

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу Андерсон Талиска
Источник Sport.ua
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