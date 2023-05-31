Заканчивается саудовский чемпионат. Роналду не сможет стать чемпионом

Заканчивается чемпионат Саудовской Аравии, и 31 мая состоится последний тур.

Португалец Криштиану Роналду и его команда «Аль-Наср» уже не сможет стать чемпионом.

В предпоследнем туре «Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Иттифак» (1:1).

«Аль-Наср» за тур до финиша отстает на 5 очков от «Аль-Иттихада», и шансов догнать конкурента уже нет.

В последнем туре 31 мая «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Фатех». Команда Роналду получила путевку в квалификацию Лиги чемпионов Азии.

«Аль-Иттихад» в качестве чемпиона страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубный чемпионат мира 2023.

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур, 27 мая

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 1:1

Голы: Ниакате, 43 – Луис Густаво, 56

Турнирная таблица

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 1:1