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31 мая 2023, 06:23 | Обновлено 31 мая 2023, 06:40
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0

Заканчивается саудовский чемпионат. Роналду не сможет стать чемпионом

В предпоследнем туре «Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Иттифак»

31 мая 2023, 06:23 | Обновлено 31 мая 2023, 06:40
1414
0
Заканчивается саудовский чемпионат. Роналду не сможет стать чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Заканчивается чемпионат Саудовской Аравии, и 31 мая состоится последний тур.

Португалец Криштиану Роналду и его команда «Аль-Наср» уже не сможет стать чемпионом.

В предпоследнем туре «Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Иттифак» (1:1).

«Аль-Наср» за тур до финиша отстает на 5 очков от «Аль-Иттихада», и шансов догнать конкурента уже нет.

В последнем туре 31 мая «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Фатех». Команда Роналду получила путевку в квалификацию Лиги чемпионов Азии.

«Аль-Иттихад» в качестве чемпиона страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубный чемпионат мира 2023.

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур, 27 мая

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 1:1

Голы: Ниакате, 43 – Луис Густаво, 56

Турнирная таблица

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 1:1

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Иттихад Луис Густаво Аль-Фатех
Источник Sport.ua
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