Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 мая.

1. Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского

«Бешикташ» будет просматривать 30-летнего игрока «бело-синих»

2A. Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси

Жоан Лапорта рассчитывает подписать звездного аргентинца на 2 года

2B. Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ

Аргентинец извинился перед партнерами по команде

3. Дубль Зельке, победа Шальке. Пенальти на 90+12-й принес три очка с Майнцем

В другом матче игрового дня «Байер» дома проиграл «Кельну» со счетом 1:2

4. Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира

Обнародован рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory

5. Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта

Бельгийский клуб получит неплохие деньги

6. Рывок во втором тайме. Мотор одержал гостевую победу во Второй Бундеслиге

Матч против команды «Неттельштедт-Люббеке» завершился со счетом 29:26

7A. Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало

Элина добыла третью победу подряд на соревнованиях во Франции

7B. Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал

Даяна в двух партиях оказалась сильнее 30-й ракетки мира

8. Все дороги ведут в Рим. Превью Джиро д’Италия 2023

Sport.ua анонсирует старт первого Гран-тура сезона

9A. Альварес выйдет в ринг в Мексике. Соперник не топ, но событие историческое

В основном, из-за возвращения Сауля домой

9B. ВИДЕО. Канело и Райдер провели взвешивание перед поединком в Мексике

Сауль Альварес показал вес 76,2 кг, Джон Райдер весит 76 кг

9C. Сехудо возвращается после трех лет простоя. И сразу выходит на чемпиона

Почему украинцы будут болеть за Алджамейна Стерлинга

10. Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо

Самые интересные события 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре