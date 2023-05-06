Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
Главные новости за 5 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 мая.
1. Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского
«Бешикташ» будет просматривать 30-летнего игрока «бело-синих»
2A. Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Жоан Лапорта рассчитывает подписать звездного аргентинца на 2 года
2B. Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Аргентинец извинился перед партнерами по команде
3. Дубль Зельке, победа Шальке. Пенальти на 90+12-й принес три очка с Майнцем
В другом матче игрового дня «Байер» дома проиграл «Кельну» со счетом 1:2
4. Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Обнародован рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory
5. Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Бельгийский клуб получит неплохие деньги
6. Рывок во втором тайме. Мотор одержал гостевую победу во Второй Бундеслиге
Матч против команды «Неттельштедт-Люббеке» завершился со счетом 29:26
7A. Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Элина добыла третью победу подряд на соревнованиях во Франции
7B. Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Даяна в двух партиях оказалась сильнее 30-й ракетки мира
8. Все дороги ведут в Рим. Превью Джиро д’Италия 2023
Sport.ua анонсирует старт первого Гран-тура сезона
9A. Альварес выйдет в ринг в Мексике. Соперник не топ, но событие историческое
В основном, из-за возвращения Сауля домой
9B. ВИДЕО. Канело и Райдер провели взвешивание перед поединком в Мексике
Сауль Альварес показал вес 76,2 кг, Джон Райдер весит 76 кг
9C. Сехудо возвращается после трех лет простоя. И сразу выходит на чемпиона
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10. Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо
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