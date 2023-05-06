Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
Другие новости
06 мая 2023, 08:23 | Обновлено 06 мая 2023, 08:29
1506
0

Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной

Главные новости за 5 мая на Sport.ua

06 мая 2023, 08:23 | Обновлено 06 мая 2023, 08:29
1506
0
Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 мая.

1. Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского
«Бешикташ» будет просматривать 30-летнего игрока «бело-синих»

2A. Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Жоан Лапорта рассчитывает подписать звездного аргентинца на 2 года

2B. Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Аргентинец извинился перед партнерами по команде

3. Дубль Зельке, победа Шальке. Пенальти на 90+12-й принес три очка с Майнцем
В другом матче игрового дня «Байер» дома проиграл «Кельну» со счетом 1:2

4. Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Обнародован рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory

5. Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Бельгийский клуб получит неплохие деньги

6. Рывок во втором тайме. Мотор одержал гостевую победу во Второй Бундеслиге
Матч против команды «Неттельштедт-Люббеке» завершился со счетом 29:26

7A. Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Элина добыла третью победу подряд на соревнованиях во Франции

7B. Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Даяна в двух партиях оказалась сильнее 30-й ракетки мира

8. Все дороги ведут в Рим. Превью Джиро д’Италия 2023
Sport.ua анонсирует старт первого Гран-тура сезона

9A. Альварес выйдет в ринг в Мексике. Соперник не топ, но событие историческое
В основном, из-за возвращения Сауля домой

9B. ВИДЕО. Канело и Райдер провели взвешивание перед поединком в Мексике
Сауль Альварес показал вес 76,2 кг, Джон Райдер весит 76 кг

9C. Сехудо возвращается после трех лет простоя. И сразу выходит на чемпиона
Почему украинцы будут болеть за Алджамейна Стерлинга

10. Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо
Самые интересные события 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

По теме:
Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо
Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк
Победа Арсенала над Челси, будущее Яремчука, успех Свитолиной
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Футбол | 05 мая 2023, 09:34 5
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара

Парижане постараются избавиться от бразильца

Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Футбол | 05 мая 2023, 21:17 8
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками

Андрей Кравчук и Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года

КОВТУН: «Выложился на все 100%. Приятно, когда весь мира слушает наш гимн»
Другие виды | 06.05.2023, 05:23
КОВТУН: «Выложился на все 100%. Приятно, когда весь мира слушает наш гимн»
КОВТУН: «Выложился на все 100%. Приятно, когда весь мира слушает наш гимн»
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Футбол | 05.05.2023, 15:25
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера. Зачем?
Футбол | 06.05.2023, 04:55
ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера. Зачем?
ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера. Зачем?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
04.05.2023, 17:11 6
Бокс
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 7
Футбол
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
04.05.2023, 16:29 4
Футбол
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
05.05.2023, 14:28 2
Бокс
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
05.05.2023, 18:41 3
Футбол
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности