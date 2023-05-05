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Чемпионат Германии
Байер
05.05.2023 21:30 – FT 1 : 2
Кельн
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Германия
05 мая 2023, 23:59 | Обновлено 06 мая 2023, 00:27
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Дубль Зельке, победа Шальке. Пенальти на 90+12-й принес три очка с Майнцем

В другом матче игрового дня «Байер» дома проиграл «Кельну» со счетом 1:2

05 мая 2023, 23:59 | Обновлено 06 мая 2023, 00:27
93
0
Дубль Зельке, победа Шальке. Пенальти на 90+12-й принес три очка с Майнцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариус Бюльтер

5 мая состоялись два матча 31-го тура чемпионата Германии.

«Майнц» дома проиграл «Шальке» со счетом 2:3. Победный гол был забит на 90+12 минуте, когда форвард клуба из Гельзенкирхена Мариус Бюльтер реализовал пенальти.

Хозяева поля с 45 очками занимают 8-е место, а гости покинули зону вылета и находятся на 14-й строчке (30 очков).

В другом матче игрового дня «Байер» дома проиграл «Кельну» со счетом 1:2. У леверкузенцев забил Амин Адли, а у гостей дубль оформил Дэви Зельке.

Клуб из Леверкузена прервал серию из 9 матчей без поражений. Команда Хаби Алонсо с 48 очками занимает 6-е место, а «Кельн» поднялся в топ-10 (38 очков).

Бундеслига. 31-й тур, 5 мая

Майнц – Шальке-04 – 2:3

Голы: Баррейру, 53, Мартин, 70 – Бюльтер, 26, 90+12 (пен), Краус, 60

Байер – Кельн – 1:2

Голы: Адли, 28 – Зельке, 14, 36.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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