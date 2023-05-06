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Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 00:43 | Обновлено 06 мая 2023, 01:10
598
0

Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира

Обнародован рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory

06 мая 2023, 00:43 | Обновлено 06 мая 2023, 01:10
598
0
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
ФК Карпаты Львов. Хорхе Карраскаль

Обнародован рейтинг лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory.

Первое место в рейтинге занял колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за львовские Карпаты. За полтора сезона в львовском клубе (июль 2017 – январь 2019) он сыграл 40 матчей и забил 6 мячей. Сейчас он играет за поребриком в клубе цска.

В топ-5 также попали Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Лерой Сане («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ») и Рафаэль Леау («Милан»).

При составлении рейтинга учитывались регулярность обводок, процент успешности, а также специальный индекс уровня партнеров и соперников.

Рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory

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CIES лучший игрок Хорхе Карраскаль Карпаты Львов ЦСКА Москва Джек Грилиш Лерой Сане Лионель Месси Рафаэл Леау выбор редакции
Источник CIES
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