Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Обнародован рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory
Обнародован рейтинг лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory.
Первое место в рейтинге занял колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за львовские Карпаты. За полтора сезона в львовском клубе (июль 2017 – январь 2019) он сыграл 40 матчей и забил 6 мячей. Сейчас он играет за поребриком в клубе цска.
В топ-5 также попали Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Лерой Сане («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ») и Рафаэль Леау («Милан»).
При составлении рейтинга учитывались регулярность обводок, процент успешности, а также специальный индекс уровня партнеров и соперников.
Рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory
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